19 августа 2025

Трамп: встреча Путина и Зеленского уже прорабатывается

Трамп прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины
Трамп прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским находится на стадии проработки. Об этом глава Белого дома рассказал западным СМИ.

 «Я провел очень успешную встречу с президентом Путиным и президентом Зеленским. И я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня. Они находятся в процессе проработки [возможной встречи], посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в ходе интервью американскому радиоведущему Марку Левину.

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявлял, что возможность проведения переговоров между российским и украинским президентами будет зависеть от успешного исхода переговоров в Белом доме. Они состоялись 18 августа. 

Ранее Трамп уже выражал готовность к личной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования украинского конфликта. При этом подчеркивал, что переговоры должны проходить без участия Евросоюза.

