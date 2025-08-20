Челябинский бренд после ажиотажа со свитером Лаврова представит новое изделие, посвященное Аляске

Челябинский бренд SelSovet выпустит новую вещь с принтом Аляски
Деталей создания нового изделия челябинцы не раскрывают
Челябинский бренд одежды SelSovet готовит новое изделие, посвященное штату Аляска, после того как глава МИД России Сергей Лавров появился в свитере бренда с надписью «СССР» во время визита в этот регион США. Соответствующей информацией поделилась дизайнер и владелица марки Екатерина Варлакова.

«Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие», — процитировало Варлакову РИА Новости. Дизайнер не уточнила, будет ли это вновь свитер или другая вещь, но отметила, что принт, связанный с Аляской, должен заинтересовать покупателей.

Как сообщало URA.RU ранее, сейчас сотрудники челябинской фирмы уже несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия. Взрывной интерес к свитеру СССР возник после того, как в нем на саммите на Аляске появился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

