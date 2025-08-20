«Царская селедка»: чем уникальна деликатесная рыба из ХМАО, которую подавали к столу Сталина и Черчилля

В ХМАО деликатесная сосьвинская селедка взлетела в цене из-за дефицита
Сосьвинская селедка из ХМАО подавалась царям и президентам
Сосьвинская селедка из ХМАО подавалась царям и президентам

Тугун, или сосьвинская селедка, считается одной из самых ценных рыб ХМАО. Ее подавали к столу представителям императорской династии Романовых, включая Петра I. В XX веке деликатес ели советский лидер Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Сегодня югорский тугун остается востребованным у политиков мирового уровня.

Деликатес для избранных

В 2018 году президент России Владимир Путин на саммите в Стамбуле презентовал иностранным коллегам деликатесы из Ханты-Мансийска. Среди них была и сосьвинская селедка, которую российский лидер вместе с муксуном холодного копчения, кедровыми орехами и ягодами подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, главе Турции Реджепу Эрдогану и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Поклонниками «царской селедки» называют губернатора Югры Руслана Кухарука, считающего себя амбассадором этой рыбы, и мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря их интересу деликатес появился в меню тюменских и московских ресторанов.

В чем уникальность

Главная ценность югорского тугуна — в уникальном вкусе. В отличие от рыбы из Енисея или Ангары, тугун из Северной Сосьвы питается особой кормовой базой. «Тугун водится во всех уральских притоках, на Ямале его достаточно много. Но вкус у той рыбы совершенно другой. В ХМАО этот биологический вид имеет совсем иную кормовую базу. В Северной Сосьве другая растительность, водоросли, планктон. На вкус наша „сельдь“ сладковатая, сравнить не с чем, не похожа она ни на какую другую рыбу», — рассказал URA.RU автор книги «Рыба Обского севера» Леонид Бабанин.

Почему так дорого

Рыбу, которая имеет лишь внешнее сходство с атлантической селедкой, невозможно поймать на удочку, отмечают специалисты. Ее добывают только промысловики при помощи сетей. Ежегодно на вылов устанавливаются лимиты, зависящие от состояния популяции сиговых. В один год это может быть 80 килограммов на артель, в другой — вдвое больше. Но так или иначе, объемы невелики, поэтому тугун остается редким деликатесом. В нынешнем сезоне, по словам рыбаков, его практически нет. Сейчас на реке Северная Сосьва, где добывают тугуна, введен месячный запрет на его вылов.

Дефицит напрямую отражается на цене. Так, 350-граммовую банку слабосоленой рыбы в Сургуте и Югорске продают по 2,5 тысячи рублей. Килограмм вяленого тугуна обходится почти в 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО установлен запрет на вылов сосьвинской сельди. Ограничение связано с началом миграции сиговых к местам зимовки и нереста.

