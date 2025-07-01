Мишустин: с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год

Начиная с 2026 года, страховые пенсии в России будут повышаться два раза в год за счет индексации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
«Правительство продолжает работу по повышению благополучия людей, расширению мер поддержки и упрощению процессов получения выплат. С 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год», — сказал Мишустин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале Правительства России.
Среди прочего он сообщил, что с января 2025 года размер страховых пенсий уже вырос на 7,3%, а впоследствии будет произведено дополнительное повышение на 9,5%. Кроме того, планируется восстановление индексации страховых пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
Также в рамках данной стратегической сессии Мишустин рассказал, что с будущего года появится новая выплата для семей. Она предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, если их доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Механизм выплаты предусматривает уменьшение ставки НДФЛ до 6% для семей, отвечающих установленным критериям. Разница между обычной налоговой ставкой и пониженной будет компенсироваться этим семьям посредством денежных выплат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.