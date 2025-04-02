В Кургане продолжается судебное разбирательство по делу бывшего директора Управления капитального строительства (УКС) Игоря Минина. Защита обвиняемого активно критикует экспертизу, представленную следствием, заявляя о ее неполноте и необъективности. Дело связано со строительством школы на 1500 мест в Кургане, где Минин обвиняется в превышении полномочий с причинением ущерба в размере 11 млн рублей при закупке материалов. URA.RU побывало на процессе.
По версии следствия, Минин подписал в 2021 году документы на поставку материалов для школы, которых не было на объекте. Выехавшие к поставщикам следователи установили, что окна, предназначенные для школы, стояли на складе, о чем и говорилось в экспертизе. «Я не вижу относимости этого документа к конкретно данному объекту строительства. Исходя из того, что я вижу в этом документе, он составлен одной стороной, собственноручно, печать, подпись только одной стороны — изготовителя, а место, там вид отгрузки — самовывоз. То есть, данные конструкции вообще везутся непонятно куда, но видно, что их заказал субподрядчик, но от него мы видим только то, что он прописан в разделе заказчик», — озвучила эксперт Вера Яцко на суде.
Эксперт защиты считает, что поставку окон должен был провести генподрядчик. Это говорится в контакте. А то, что у некоего субподрядчика якобы два года стояли эти окна (об этом говорится в экспертизе обвинения), то это вообще не факт. По сути, Минин подписал акт приемки за окна. Поставить их на стройплощадку должен был генеральный подрядчик. А этого сделано не было.
В документах не указано, куда именно должны были быть доставлены эти окна. Независимый эксперт отметила, что в материалах дела есть спецификация от изготовителя, но она не содержит информации о конечном пункте назначения.
Защита Минина считает, что следователь не имел необходимой квалификации для установления связи металлических профилей с конкретной стройкой. По их мнению, следователь, обнаружив на складе металлические профили, не смог доказать их связь с объектом строительства.
Эксперт следствия не провел полноценного анализа, не зафиксировал маркировку на окнах и не проверил остекление витражей. Защита усомнилась в профессиональной компетентности специалиста. В заключении эксперта обвинения нет данных об остеклении витражей, что вызвало вопросы у защиты. Адвокаты подчеркивают, что витражи состоят не только из металлического профиля, но и из стекла, и отсутствие информации об этом является существенным упущением.
Игорь Минин обвиняется в превышении полномочий с причинением ущерба в размере 11 млн рублей при закупке материалов для строительства школы. По версии следствия, Минин оплатил, но не получил оконные фрамуги и вентиляционное оборудование.
Первый раз уголовное дело по этим фактам было возбуждено в 2022 году, но в апреле того же года в возбуждении дела было отказано. Однако в июне 2023 года дело было возобновлено, и фотографии с предыдущего осмотра отсутствовали, а результаты осмотра не были учтены.
Игорь Минин также вызван свидетелем на суд по делу застройщика Артура Седого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-чиновник подписал документы на оплату оборудования по школе, которое пришлось докупать.
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