Владелец курганской фирмы по изготовлению окон дал показания в суде, как хранил и делал окна для скандальной школы на 1500 мест в Кургане. После его выступления подсудимый, директор строительной фирмы Артур Седой сообщил, что сделал повторный заказ фрамуг (отсутствие оконных изделий вменяют ему в вину по делу о мошенничестве) под давлением следствия. О том, как развивались события с окнами в школе — в репортаже корреспондента URA.RU из зала суда.
Трижды узнавали цену
Свидетелем стал индивидуальный предприниматель Михаил Чернышев. Мужчина изготавливал и частично монтировал оконные изделия для школы на 1500 мест в Заозерном 12-м микрорайоне. Бизнесмен сообщил, что летом 2021 года к нему в офис на расчет заказа пришли представители компании «ЖК Петровский» (название фирмы Седого). Им сделали расчет и с ним посетители ушли.
Представители будущего клиента возвращались еще дважды с двухнедельными интервалами. Поскольку каждый раз ценник рос (ситуация на рынке стройматериалов менялась из-за ковида), с третьего раза было решено начать сотрудничество. Фирме-изготовителю стало известно, что новый договор по окнам, фрамугам и витражам касался строящейся школы. Площадь заказа составила примерно 2,5 тысячи квадратных метров. В начале осени поступили деньги и компания-поставщик стала закупать комплектующие.
Хранение на складах
Закупленные материалы Чернышев увез на свои склады на улицах Ястржембского и Тропинина в Кургане. На последнем хранился алюминиевый профиль для 18 витражей. Комплектующие для пластиковых окон (555 штук) и фрамуг (314 штук) были доставлены на Ястржембского.
У свидетеля поинтересовались, был ли у него договор ответственного хранения. Чернышев подтвердил, что представители «ЖК Петровский» и он подписали соответствующую бумагу. Однако, в ходе судебного заседания выяснилось, что договор ответхранения был составлен и подписан на штучные наименования оконных изделий. При этом весь закупленный материал для 887 позиций хранился в виде комплектующих.
Мужчина рассказал, как зимой к нему пришли представители ФСБ и УКС города Кургана, чтобы пересчитывать закупленные окна. По словам Чернышева, что-то уже было собрано, но значительная масса окон еще ожидала процесса сборки — ставить готовые окна было пока некуда. В начале 2022 года из-за проблем первого генподрядчика стены школы и проемы возводились не быстро.
Проверяющие начали обходить склады. Работникам ИП Чернышева приходилось расчищать для них от снега лопатами площадки для осмотра. Также хранители показывали, где и что лежит на складах. По каким причинам проверяющие не смогли обнаружить наличие закупленного оборудования, предприниматель сказать не может. Вероятно, дело было в разобранном состоянии оконных изделий, которые часто собираются лишь к дате установки или уже непосредственно на объекте.
Суета с фрамугами
Делать окна начали уже зимой, сообщил свидетель. Причем, это касалось только внешнего остекления школы — компания Чернышева собирала окна и устанавливала их в готовые проемы. Деньги за монтаж получали частями. Например, установили в одно крыло все наружные окна — получили оплату. Так шла установка, пока не дошло дело до фрамуг.
Субподрядчик Седой в 2023 году позвонил Чернышеву и спросил его о фрамугах, которых недосчитались работавшие на объекте следователи. Мужчина попросил его срочно изготовить около трехсот фрамуг размером 700х1000 и в кратчайшие сроки их доставить на объект. Деньги он перечислил на счет Чернышева.
«Материал для фрамуг на самом деле был закуплен сразу. Но я немного запутался, поскольку в проекте они не были обозначены. Вдобавок в смете они были отмечены как противопожарные окна. Поэтому, когда я получил срочный заказ от Седого, то мы его в спешке сделали за два дня и привезли», — вспоминает Чернышев. Монтаж производил другой подрядчик.
Когда позже выяснились детали, оплаченную сумму зачли в счет будущего монтажа других окон. Образовался излишек — эти лишние фрамуги потом видели складированными у новой школы. Подсудимый Седой задал вопрос Чернышеву, были ли включены в договор ответственного хранения фрамуги. Свидетель посмотрел данные в смартфоне и нашел нужное наименование в количестве более 300 штук.
После этого появились вопросы у судьи Андрея Долгих к свидетелю. Он спросил, законно ли было с его стороны расписываться за несуществующие окна по акту хранения, хотя по факту это были материалы. Свидетель задумался и сказал, что в их сфере это обычная форма работы. Заказчик оплачивает, он покупает материал, изготавливает и ставит окна. В случае со школой их пришлось промежуточно хранить после закупа.
Комментарий подсудимого
Когда свидетеля отпустили, слова попросил адвокат Седого. Он попросил разрешения судьи, после чего задал вопрос своему клиенту о фрамугах, которые ему ставят в вину при обвинении в мошенничестве.
Седой пояснил, что когда шел расчет закупа, то ввиду отсутствия полностью готового проекта, опираться приходилось на смету, где все было указано в квадратных метрах. Закупленные материалы, согласно полученной от властей задаче, выгрузили на складах для хранения у поставщика. Как отметил Седой, они закупали материалы по просьбе заказчика и администрации для последующих строительных и монтажных работ — измерялось все также в квадратных метрах.
Подсудимый напомнил, что не все оконные изделия можно было собирать сразу. Многие изготавливались спустя два года после закупа под размер проемов — ранее это сделать было технически невозможно, витражи монтируются непосредственно на объекте из-за большой площади изделия — это сборная конструкция.
По заключенным договорам хранения Седой пояснил, что следователи взяли в работу черновой акт на 42 позиции с другой компанией, хотя акт с «ЖК Петровский» содержал 46 позиций. На его основе якобы были сделаны выводы о мошенничестве. В акте Седого фрамуги были, хранились в виде закупленного материала, в течение двух-трех недель Чернышев бы их собрал и привез на объект по мере появления необходимых проемов.
«Под давлением следствия я вышел на Чернышева, сказал ему изготовить. Он буквально за 2-3 дня сделал эти фрамуги, доставил на объект. В итоге, когда подрядчик стал их ставить, они не подошли в размер проемов. Получается, что под давлением следствия мы эти фрамуги изготовили, а теперь они просто лежат в виде нецелесообразно потраченных бюджетных средств, по моему мнению», — сказал Седой.
Он добавил, что в таких случаях (как его дело) следствию было бы неплохо привлекать экспертов по строительству на самых ранних стадиях проверок во избежание неправильных оценок и расчетов. Мужчина повторил, что преступных нарушений с причинением ущерба государству на стройке не было, все проблемные моменты решались исполнителями на местах.
Далее в судебном заседании будут оглашены письменные материалы стороной обвинения. Затем заслушают экспертов. Слушание было отложено на середину июня.
Седого следствие считает виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта по строительству школы на 1500 мест в Кургане. Якобы были уплачены государством деньги за несуществующие окна и вентиляцию для школы на сумму около 12 миллионов рублей. Седой свою вину не признает. Также под судом находится экс-директор УКС Кургана Игорь Минина, подписавший документы об оплате и попавший под статью о превышении полномочий.
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