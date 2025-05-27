27 мая 2025

Под давлением следствия: в суде Кургана огласили, зачем срочно делали окна для скандальной школы. Эксклюзив

В суде Кургана допросили бизнесмена, делавшего сотни окон для скандальной школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка спорных окон на скандальной школе Кургана
Установка спорных окон на скандальной школе Кургана Фото:
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Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Владелец курганской фирмы по изготовлению окон дал показания в суде, как хранил и делал окна для скандальной школы на 1500 мест в Кургане. После его выступления подсудимый, директор строительной фирмы Артур Седой сообщил, что сделал повторный заказ фрамуг (отсутствие оконных изделий вменяют ему в вину по делу о мошенничестве) под давлением следствия. О том, как развивались события с окнами в школе — в репортаже корреспондента URA.RU из зала суда.

Трижды узнавали цену

Окна для школы Кургана на 1500 мест делала местная фирма
Окна для школы Кургана на 1500 мест делала местная фирма
Фото:

Свидетелем стал индивидуальный предприниматель Михаил Чернышев. Мужчина изготавливал и частично монтировал оконные изделия для школы на 1500 мест в Заозерном 12-м микрорайоне. Бизнесмен сообщил, что летом 2021 года к нему в офис на расчет заказа пришли представители компании «ЖК Петровский» (название фирмы Седого). Им сделали расчет и с ним посетители ушли.

Представители будущего клиента возвращались еще дважды с двухнедельными интервалами. Поскольку каждый раз ценник рос (ситуация на рынке стройматериалов менялась из-за ковида), с третьего раза было решено начать сотрудничество. Фирме-изготовителю стало известно, что новый договор по окнам, фрамугам и витражам касался строящейся школы. Площадь заказа составила примерно 2,5 тысячи квадратных метров. В начале осени поступили деньги и компания-поставщик стала закупать комплектующие.

Хранение на складах

Окна ставили по мере появления проемов
Окна ставили по мере появления проемов
Фото:

Закупленные материалы Чернышев увез на свои склады на улицах Ястржембского и Тропинина в Кургане. На последнем хранился алюминиевый профиль для 18 витражей. Комплектующие для пластиковых окон (555 штук) и фрамуг (314 штук) были доставлены на Ястржембского.

У свидетеля поинтересовались, был ли у него договор ответственного хранения. Чернышев подтвердил, что представители «ЖК Петровский» и он подписали соответствующую бумагу. Однако, в ходе судебного заседания выяснилось, что договор ответхранения был составлен и подписан на штучные наименования оконных изделий. При этом весь закупленный материал для 887 позиций хранился в виде комплектующих.

Мужчина рассказал, как зимой к нему пришли представители ФСБ и УКС города Кургана, чтобы пересчитывать закупленные окна. По словам Чернышева, что-то уже было собрано, но значительная масса окон еще ожидала процесса сборки — ставить готовые окна было пока некуда. В начале 2022 года из-за проблем первого генподрядчика стены школы и проемы возводились не быстро.

Проверяющие начали обходить склады. Работникам ИП Чернышева приходилось расчищать для них от снега лопатами площадки для осмотра. Также хранители показывали, где и что лежит на складах. По каким причинам проверяющие не смогли обнаружить наличие закупленного оборудования, предприниматель сказать не может. Вероятно, дело было в разобранном состоянии оконных изделий, которые часто собираются лишь к дате установки или уже непосредственно на объекте.

Суета с фрамугами

Остекление проводилось по мере надобности
Остекление проводилось по мере надобности
Фото:

Делать окна начали уже зимой, сообщил свидетель. Причем, это касалось только внешнего остекления школы — компания Чернышева собирала окна и устанавливала их в готовые проемы. Деньги за монтаж получали частями. Например, установили в одно крыло все наружные окна — получили оплату. Так шла установка, пока не дошло дело до фрамуг.

Субподрядчик Седой в 2023 году позвонил Чернышеву и спросил его о фрамугах, которых недосчитались работавшие на объекте следователи. Мужчина попросил его срочно изготовить около трехсот фрамуг размером 700х1000 и в кратчайшие сроки их доставить на объект. Деньги он перечислил на счет Чернышева.

«Материал для фрамуг на самом деле был закуплен сразу. Но я немного запутался, поскольку в проекте они не были обозначены. Вдобавок в смете они были отмечены как противопожарные окна. Поэтому, когда я получил срочный заказ от Седого, то мы его в спешке сделали за два дня и привезли», — вспоминает Чернышев. Монтаж производил другой подрядчик.

Когда позже выяснились детали, оплаченную сумму зачли в счет будущего монтажа других окон. Образовался излишек — эти лишние фрамуги потом видели складированными у новой школы. Подсудимый Седой задал вопрос Чернышеву, были ли включены в договор ответственного хранения фрамуги. Свидетель посмотрел данные в смартфоне и нашел нужное наименование в количестве более 300 штук.

После этого появились вопросы у судьи Андрея Долгих к свидетелю. Он спросил, законно ли было с его стороны расписываться за несуществующие окна по акту хранения, хотя по факту это были материалы. Свидетель задумался и сказал, что в их сфере это обычная форма работы. Заказчик оплачивает, он покупает материал, изготавливает и ставит окна. В случае со школой их пришлось промежуточно хранить после закупа.

Комментарий подсудимого

Седой купил сотни фрамуг якобы под давлением следствия
Седой купил сотни фрамуг якобы под давлением следствия
Фото:

Когда свидетеля отпустили, слова попросил адвокат Седого. Он попросил разрешения судьи, после чего задал вопрос своему клиенту о фрамугах, которые ему ставят в вину при обвинении в мошенничестве.

Седой пояснил, что когда шел расчет закупа, то ввиду отсутствия полностью готового проекта, опираться приходилось на смету, где все было указано в квадратных метрах. Закупленные материалы, согласно полученной от властей задаче, выгрузили на складах для хранения у поставщика. Как отметил Седой, они закупали материалы по просьбе заказчика и администрации для последующих строительных и монтажных работ — измерялось все также в квадратных метрах.

Подсудимый напомнил, что не все оконные изделия можно было собирать сразу. Многие изготавливались спустя два года после закупа под размер проемов — ранее это сделать было технически невозможно, витражи монтируются непосредственно на объекте из-за большой площади изделия — это сборная конструкция.

По заключенным договорам хранения Седой пояснил, что следователи взяли в работу черновой акт на 42 позиции с другой компанией, хотя акт с «ЖК Петровский» содержал 46 позиций. На его основе якобы были сделаны выводы о мошенничестве. В акте Седого фрамуги были, хранились в виде закупленного материала, в течение двух-трех недель Чернышев бы их собрал и привез на объект по мере появления необходимых проемов.

«Под давлением следствия я вышел на Чернышева, сказал ему изготовить. Он буквально за 2-3 дня сделал эти фрамуги, доставил на объект. В итоге, когда подрядчик стал их ставить, они не подошли в размер проемов. Получается, что под давлением следствия мы эти фрамуги изготовили, а теперь они просто лежат в виде нецелесообразно потраченных бюджетных средств, по моему мнению», — сказал Седой.

Он добавил, что в таких случаях (как его дело) следствию было бы неплохо привлекать экспертов по строительству на самых ранних стадиях проверок во избежание неправильных оценок и расчетов. Мужчина повторил, что преступных нарушений с причинением ущерба государству на стройке не было, все проблемные моменты решались исполнителями на местах.

Далее в судебном заседании будут оглашены письменные материалы стороной обвинения. Затем заслушают экспертов. Слушание было отложено на середину июня.

Седого следствие считает виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта по строительству школы на 1500 мест в Кургане. Якобы были уплачены государством деньги за несуществующие окна и вентиляцию для школы на сумму около 12 миллионов рублей. Седой свою вину не признает. Также под судом находится экс-директор УКС Кургана Игорь Минина, подписавший документы об оплате и попавший под статью о превышении полномочий. 

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Владелец курганской фирмы по изготовлению окон дал показания в суде, как хранил и делал окна для скандальной школы на 1500 мест в Кургане. После его выступления подсудимый, директор строительной фирмы Артур Седой сообщил, что сделал повторный заказ фрамуг (отсутствие оконных изделий вменяют ему в вину по делу о мошенничестве) под давлением следствия. О том, как развивались события с окнами в школе — в репортаже корреспондента URA.RU из зала суда. Трижды узнавали цену Свидетелем стал индивидуальный предприниматель Михаил Чернышев. Мужчина изготавливал и частично монтировал оконные изделия для школы на 1500 мест в Заозерном 12-м микрорайоне. Бизнесмен сообщил, что летом 2021 года к нему в офис на расчет заказа пришли представители компании «ЖК Петровский» (название фирмы Седого). Им сделали расчет и с ним посетители ушли. Представители будущего клиента возвращались еще дважды с двухнедельными интервалами. Поскольку каждый раз ценник рос (ситуация на рынке стройматериалов менялась из-за ковида), с третьего раза было решено начать сотрудничество. Фирме-изготовителю стало известно, что новый договор по окнам, фрамугам и витражам касался строящейся школы. Площадь заказа составила примерно 2,5 тысячи квадратных метров. В начале осени поступили деньги и компания-поставщик стала закупать комплектующие. Хранение на складах Закупленные материалы Чернышев увез на свои склады на улицах Ястржембского и Тропинина в Кургане. На последнем хранился алюминиевый профиль для 18 витражей. Комплектующие для пластиковых окон (555 штук) и фрамуг (314 штук) были доставлены на Ястржембского. У свидетеля поинтересовались, был ли у него договор ответственного хранения. Чернышев подтвердил, что представители «ЖК Петровский» и он подписали соответствующую бумагу. Однако, в ходе судебного заседания выяснилось, что договор ответхранения был составлен и подписан на штучные наименования оконных изделий. При этом весь закупленный материал для 887 позиций хранился в виде комплектующих. Мужчина рассказал, как зимой к нему пришли представители ФСБ и УКС города Кургана, чтобы пересчитывать закупленные окна. По словам Чернышева, что-то уже было собрано, но значительная масса окон еще ожидала процесса сборки — ставить готовые окна было пока некуда. В начале 2022 года из-за проблем первого генподрядчика стены школы и проемы возводились не быстро. Проверяющие начали обходить склады. Работникам ИП Чернышева приходилось расчищать для них от снега лопатами площадки для осмотра. Также хранители показывали, где и что лежит на складах. По каким причинам проверяющие не смогли обнаружить наличие закупленного оборудования, предприниматель сказать не может. Вероятно, дело было в разобранном состоянии оконных изделий, которые часто собираются лишь к дате установки или уже непосредственно на объекте. Суета с фрамугами Делать окна начали уже зимой, сообщил свидетель. Причем, это касалось только внешнего остекления школы — компания Чернышева собирала окна и устанавливала их в готовые проемы. Деньги за монтаж получали частями. Например, установили в одно крыло все наружные окна — получили оплату. Так шла установка, пока не дошло дело до фрамуг. Субподрядчик Седой в 2023 году позвонил Чернышеву и спросил его о фрамугах, которых недосчитались работавшие на объекте следователи. Мужчина попросил его срочно изготовить около трехсот фрамуг размером 700х1000 и в кратчайшие сроки их доставить на объект. Деньги он перечислил на счет Чернышева. Когда позже выяснились детали, оплаченную сумму зачли в счет будущего монтажа других окон. Образовался излишек — эти лишние фрамуги потом видели складированными у новой школы. Подсудимый Седой задал вопрос Чернышеву, были ли включены в договор ответственного хранения фрамуги. Свидетель посмотрел данные в смартфоне и нашел нужное наименование в количестве более 300 штук. После этого появились вопросы у судьи Андрея Долгих к свидетелю. Он спросил, законно ли было с его стороны расписываться за несуществующие окна по акту хранения, хотя по факту это были материалы. Свидетель задумался и сказал, что в их сфере это обычная форма работы. Заказчик оплачивает, он покупает материал, изготавливает и ставит окна. В случае со школой их пришлось промежуточно хранить после закупа. Комментарий подсудимого Когда свидетеля отпустили, слова попросил адвокат Седого. Он попросил разрешения судьи, после чего задал вопрос своему клиенту о фрамугах, которые ему ставят в вину при обвинении в мошенничестве. Седой пояснил, что когда шел расчет закупа, то ввиду отсутствия полностью готового проекта, опираться приходилось на смету, где все было указано в квадратных метрах. Закупленные материалы, согласно полученной от властей задаче, выгрузили на складах для хранения у поставщика. Как отметил Седой, они закупали материалы по просьбе заказчика и администрации для последующих строительных и монтажных работ — измерялось все также в квадратных метрах. Подсудимый напомнил, что не все оконные изделия можно было собирать сразу. Многие изготавливались спустя два года после закупа под размер проемов — ранее это сделать было технически невозможно, витражи монтируются непосредственно на объекте из-за большой площади изделия — это сборная конструкция. По заключенным договорам хранения Седой пояснил, что следователи взяли в работу черновой акт на 42 позиции с другой компанией, хотя акт с «ЖК Петровский» содержал 46 позиций. На его основе якобы были сделаны выводы о мошенничестве. В акте Седого фрамуги были, хранились в виде закупленного материала, в течение двух-трех недель Чернышев бы их собрал и привез на объект по мере появления необходимых проемов. Он добавил, что в таких случаях (как его дело) следствию было бы неплохо привлекать экспертов по строительству на самых ранних стадиях проверок во избежание неправильных оценок и расчетов. Мужчина повторил, что преступных нарушений с причинением ущерба государству на стройке не было, все проблемные моменты решались исполнителями на местах. Далее в судебном заседании будут оглашены письменные материалы стороной обвинения. Затем заслушают экспертов. Слушание было отложено на середину июня. Седого следствие считает виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта по строительству школы на 1500 мест в Кургане. Якобы были уплачены государством деньги за несуществующие окна и вентиляцию для школы на сумму около 12 миллионов рублей. Седой свою вину не признает. Также под судом находится экс-директор УКС Кургана Игорь Минина, подписавший документы об оплате и попавший под статью о превышении полномочий. 
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