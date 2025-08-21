Не все фигуранты дела о хищениях фортификаций в Курской области установлены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По версии следствия, экс-глава региона присвоил себе миллиард рублей в рамках возведения оборонительных сооружений под Курском
По версии следствия, экс-глава региона присвоил себе миллиард рублей в рамках возведения оборонительных сооружений под Курском Фото:
новость из сюжета
Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Сейчас устанавливаются личности соучастников преступления в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений на территории Курской области. Эта информация содержится в официальных судебных документах.

«По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», — выдержки из материалов приводит РИА Новости.

В апреле по решению суда были арестованы экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его бывший первый зам Алексей Дедов, напоминает «Национальная служба новостей». Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позже в СИЗО по аналогичным основаниям попал бывший депутат местной областной думы Максим Васильев. 

По версии следствия, расхищение федеральных средств велось совместно с руководством «Корпорации развития Курской области», бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. В силовых структурах уверены, действия обвиняемых помогли ВСУ занять часть региона, передает телеканал 360

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейчас устанавливаются личности соучастников преступления в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений на территории Курской области. Эта информация содержится в официальных судебных документах. «По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», — выдержки из материалов приводит РИА Новости. В апреле по решению суда были арестованы экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его бывший первый зам Алексей Дедов, напоминает «Национальная служба новостей». Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позже в СИЗО по аналогичным основаниям попал бывший депутат местной областной думы Максим Васильев.  По версии следствия, расхищение федеральных средств велось совместно с руководством «Корпорации развития Курской области», бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. В силовых структурах уверены, действия обвиняемых помогли ВСУ занять часть региона, передает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...