Челябинский суд оставил в СИЗО экс-банкиров по делу о миллиардных махинациях

Центральный райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО бывшему исполнительному директору Сбера Роману Лихопуду и его коллеге Оксане Малышко, обвиняемым в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемым продлен срок содержания под стражей до двух месяцев и 30 суток, то есть до 25 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Адвокаты, представляющие интересы Лихопуда и Малышко пытались возразить. Они настаивали, что их подзащитные могут находиться под домашним арестом или запретом определенных действий. Также защита рассматривала вариант с залогом. Но ни одно из их предложений не было удовлетворено.
Лихопуд и Малышко были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в конце июня. Вместе с ними по делу проходит руководитель проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Предварительно, они вступили в сговор: за взятку в 13,7 млн рублей банкиры помогли менеджеру открыть кредит на сумму в 1,5 млрд рублей. Деньги предназначались на строительство гостиничного комплекса на берегу заповедного озера. Также Лихопуд и Малышко скрыли от банка сведения о судимости Вахатова.
