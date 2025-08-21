Челябинский суд оставил в СИЗО экс-банкиров по делу о миллиардных махинациях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роман Лихопуд и Оксана Малышко остались в изоляторе
Роман Лихопуд и Оксана Малышко остались в изоляторе Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

Центральный райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО бывшему исполнительному директору Сбера Роману Лихопуду и его коллеге Оксане Малышко, обвиняемым в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемым продлен срок содержания под стражей до двух месяцев и 30 суток, то есть до 25 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокаты, представляющие интересы Лихопуда и Малышко пытались возразить. Они настаивали, что их подзащитные могут находиться под домашним арестом или запретом определенных действий. Также защита рассматривала вариант с залогом. Но ни одно из их предложений не было удовлетворено.

Лихопуд и Малышко были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в конце июня. Вместе с ними по делу проходит руководитель проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Предварительно, они вступили в сговор: за взятку в 13,7 млн рублей банкиры помогли менеджеру открыть кредит на сумму в 1,5 млрд рублей. Деньги предназначались на строительство гостиничного комплекса на берегу заповедного озера. Также Лихопуд и Малышко скрыли от банка сведения о судимости Вахатова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО бывшему исполнительному директору Сбера Роману Лихопуду и его коллеге Оксане Малышко, обвиняемым в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемым продлен срок содержания под стражей до двух месяцев и 30 суток, то есть до 25 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокаты, представляющие интересы Лихопуда и Малышко пытались возразить. Они настаивали, что их подзащитные могут находиться под домашним арестом или запретом определенных действий. Также защита рассматривала вариант с залогом. Но ни одно из их предложений не было удовлетворено. Лихопуд и Малышко были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в конце июня. Вместе с ними по делу проходит руководитель проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Предварительно, они вступили в сговор: за взятку в 13,7 млн рублей банкиры помогли менеджеру открыть кредит на сумму в 1,5 млрд рублей. Деньги предназначались на строительство гостиничного комплекса на берегу заповедного озера. Также Лихопуд и Малышко скрыли от банка сведения о судимости Вахатова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...