Guardian: Трамп готов выйти из переговоров для встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы дать возможность президентам России и Украины, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, провести двустороннюю встречу. Об этом сообщила газета The Guardian.
«По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия», — пишет издание со ссылкой на источники. Согласно The Guardian, Трамп считает, что следующим шагом к разрешению конфликта должна стать прямая встреча Путина и Зеленского. Он планирует провести трехсторонние переговоры с лидерами двух стран только после их двусторонней встречи.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но при условии тщательной подготовки всех вопросов. В то же время Россия неоднократно подчеркивала неприемлемость присутствия иностранных войск на Украине, что расходится с предложениями ряда европейских стран о возможной миротворческой миссии.
