Guardian: Трамп готов выйти из переговоров для встречи Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СМИ узнали о планах Трампа «отойти» от переговоров по Украине
СМИ узнали о планах Трампа «отойти» от переговоров по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы дать возможность президентам России и Украины, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, провести двустороннюю встречу. Об этом сообщила газета The Guardian.

«По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия», — пишет издание со ссылкой на источники. Согласно The Guardian, Трамп считает, что следующим шагом к разрешению конфликта должна стать прямая встреча Путина и Зеленского. Он планирует провести трехсторонние переговоры с лидерами двух стран только после их двусторонней встречи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но при условии тщательной подготовки всех вопросов. В то же время Россия неоднократно подчеркивала неприемлемость присутствия иностранных войск на Украине, что расходится с предложениями ряда европейских стран о возможной миротворческой миссии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы дать возможность президентам России и Украины, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, провести двустороннюю встречу. Об этом сообщила газета The Guardian. «По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия», — пишет издание со ссылкой на источники. Согласно The Guardian, Трамп считает, что следующим шагом к разрешению конфликта должна стать прямая встреча Путина и Зеленского. Он планирует провести трехсторонние переговоры с лидерами двух стран только после их двусторонней встречи. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но при условии тщательной подготовки всех вопросов. В то же время Россия неоднократно подчеркивала неприемлемость присутствия иностранных войск на Украине, что расходится с предложениями ряда европейских стран о возможной миротворческой миссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...