21 августа 2025

Тела пермских альпинистов, которые погибли на Приэльбрусье, доставят в Нальчик

Тела разбившихся на Приэльбрусье пермских альпинистов эвакуируют в Нальчик
Вертолет уже доставил тела Елены и Артема на взлетную площадку
Вертолет уже доставил тела Елены и Артема на взлетную площадку
новость из сюжета
Пермские альпинисты погибли в горах Приэльбрусья

В группе помощи пермским альпинистам, которые погибли при восхождении в горах Приэльбрусья, сообщили о промежуточных результатах их эвакуации. Как стало известно URA.RU, вертолет уже доставил их тела на взлетную площадку. 

«Далее будет транспортировка в Нальчик. Сейчас ведутся переговоры по порядку взаимозачетов с компанией „Хелиэкшн“», — написал администратор группы Сергей. 

По данным в открытых источниках, данная компания работает с 2011 года в сфере грузовых авиаперевозок вне расписания и зарегистрирована в Пятигорске.

21 августа URA.RU сообщало о том, что в ущелье Адыл-Су в горах Приэльбрусья на время приостановлены мероприятия по эвакуации тел двух пермских альпинистов. Спасателям удалось поднять тела на отметку в 3200 метров над уровнем моря, далее транспортировку решили продолжать с помощью авиации. 

Ранее также стало известно о том, что для эвакуации тел пермских альпинистов Артема Хохлова и Елены Ситниковой был объявлен сбор средств. Их коллеги отметили, что страховая компания не согласовала выплаты на работу спасателей и вылет вертолета, поэтому необходимо в кратчайшие сроки собрать 900 тысяч рублей.

В верховьях ущелья Адыл-Су, находящегося на территории Кабардино-Балкарской Республики, трагический инцидент произошел 20 августа. Как писало URA.RU, два альпиниста, совершавшие восхождение, сорвались с высоты. Травмы оказались смертельными. По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии инициировали проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

