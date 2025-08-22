Лукашенко рассказал, какой Трамп человек

Лукашенко: Трамп не такой, каким мы его видим в массовых медиа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко подчеркнул, что Трамп — понимающий человек
Лукашенко подчеркнул, что Трамп — понимающий человек Фото:

Президент США Дональд Трамп в реальности отличается от того образа, который формируется в массовых медиа. Своим мнением об американском лидере поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Трамп не такой, каким мы его видим», — рассказал Александр Лукашенко, передает издание «БЕЛТА». Он отметил, что в публичном пространстве часто появляются лишь отдельные фрагменты выступлений Трампа. Кроме того, на восприятие его личности влияет специфика перевода. Это создает у публики впечатление, что президент США — человек импульсивный и непоследовательный.

Лукашенко подчеркнул, что на самом деле Трамп — понимающий человек. Президент Беларуси выразил мнение, что если бы у Трампа в команде было больше надежных людей, это принесло бы значительную пользу. Он также отметил, что Трамп настроен на мир.

Телефонный разговор между президентом Республики Беларусь и президентом США состоялся 15 августа. Переговоры между лидерами двух стран прошли накануне намеченной встречи представителей России и США на Аляске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп в реальности отличается от того образа, который формируется в массовых медиа. Своим мнением об американском лидере поделился президент Беларуси Александр Лукашенко. «Трамп не такой, каким мы его видим», — рассказал Александр Лукашенко, передает издание «БЕЛТА». Он отметил, что в публичном пространстве часто появляются лишь отдельные фрагменты выступлений Трампа. Кроме того, на восприятие его личности влияет специфика перевода. Это создает у публики впечатление, что президент США — человек импульсивный и непоследовательный. Лукашенко подчеркнул, что на самом деле Трамп — понимающий человек. Президент Беларуси выразил мнение, что если бы у Трампа в команде было больше надежных людей, это принесло бы значительную пользу. Он также отметил, что Трамп настроен на мир. Телефонный разговор между президентом Республики Беларусь и президентом США состоялся 15 августа. Переговоры между лидерами двух стран прошли накануне намеченной встречи представителей России и США на Аляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...