Лукашенко рассказал, какой Трамп человек

Президент США Дональд Трамп в реальности отличается от того образа, который формируется в массовых медиа. Своим мнением об американском лидере поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Трамп не такой, каким мы его видим», — рассказал Александр Лукашенко, передает издание «БЕЛТА». Он отметил, что в публичном пространстве часто появляются лишь отдельные фрагменты выступлений Трампа. Кроме того, на восприятие его личности влияет специфика перевода. Это создает у публики впечатление, что президент США — человек импульсивный и непоследовательный.
Лукашенко подчеркнул, что на самом деле Трамп — понимающий человек. Президент Беларуси выразил мнение, что если бы у Трампа в команде было больше надежных людей, это принесло бы значительную пользу. Он также отметил, что Трамп настроен на мир.
Телефонный разговор между президентом Республики Беларусь и президентом США состоялся 15 августа. Переговоры между лидерами двух стран прошли накануне намеченной встречи представителей России и США на Аляске.
