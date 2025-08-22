ФК «Челябинск» подпишет контракт с африканским футболистом, на которого претендовал «Краснодар»

Футбольный клуб «Челябинск» подпишет контракт с 18-летним полузащитником из Кот-д»Ивуара Баба Ндиайе, который ранее выступал за болгарский «Ботев». ФК перехватил его у «Краснодара». Об этом 22 августа сообщает портал Legalbet.
«Челябинск» подпишет контракт с полузащитником «Ботева» Баба Н»Диайе», — сообщил инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов. По данным источника, на Ндиайе также претендовал «Краснодар», однако игрок выбрал «Челябинск» как оптимальную площадку для старта своей карьеры в России.
Африканский футболист заключит соглашение с российским клубом сроком на три года, предварительно пройдя медицинское обследование в Москве и оформив все необходимые документы. Баба Ндиайе является воспитанником футбольной академии «Виста» и считается одним из наиболее перспективных игроков своего поколения.
Футбольный клуб «Челябинск» представит нового игрока болельщикам на домашнем стадионе 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном telegram-канале. Однако имени новичка в ФК не назвали.
ФК «Челябинск» в этом сезоне впервые за 32 года выступает в Первой лиге и проводит серию домашних и выездных матчей согласно новому календарю. Клуб усиливает состав для решения амбициозных задач во втором по значимости дивизионе российского футбола, о чем ранее рассказывал директор команды Константин Арестов.
