22 августа 2025

Челябинцы вручили Путину памятный фотоальбом о его вкладе в атомную отрасль. Видео

Владимиру Путину презентовали уникальный фотоальбом о его первой встрече с атомщиками
Владимиру Путину презентовали уникальный фотоальбом о его первой встрече с атомщиками

Президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в Саров 22 августа вручили памятный фотоальбом, посвященный его вкладу в развитие атомной отрасли и первому визиту в Снежинск Челябинской области. Подарок передал директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) Михаил Железнов.

«31 марта 2000 года вы, наш избранный президент, один из первых визитов посвятили атомной отрасли и провели в Снежинске, на нашем предприятии, расширенную коллегию Минатома. На ней были приняты исторические решения. Вы помогли атомной отрасли развиваться и стать такой, какой она является сегодня. В фотоальбоме мы собрали фотографии, которые позволят вам вспомнить то историческое время и те решения, которые вы принимали. Мы вам за это очень благодарны», — заявил Железнов во время вручения, передает корреспондент URA.RU.

Владимиру Путину также показали проект образовательного и научного центра «Новый Снежинск» в Челябинской области. Он функционирует на базе РФЯЦ-ВНИИТФ и за два года выпустил 51 эксперта в области атомной энергетики.

22 августа Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Сарове, на родине отечественного ядерного оружия. Поездка главы государства была приурочена к 80-летию основания атомной промышленности России. В рамках праздничных мероприятий президент вручил награды наиболее отличившимся представителям отрасли, а также сделал ряд заявлений, касающихся сферы.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

