22 августа 2025

Ядерный щит и пропадающие с радаров подлодки: главные заявления Путина со встречи с атомщиками

Путин наградил коллектив ядерного центра в Сарове орденом «За доблестный труд»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин назвал атомную отрасль главным щитом России
Владимир Путин назвал атомную отрасль главным щитом России Фото:

Президент России Владимир Путин 22 августа в шестой раз прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. На встрече с работниками отрасли он заявил, что отечественные специалисты создали надежный ядерный щит, обеспечив стране независимость и суверенное развитие. Также он рассказал о сверхмощных компьютерах и невидимых подлодках. Подробнее о главных заявлениях российского лидера читайте в материале URA.RU.

Россия — первая в атомной отрасли 

Владимир Путин заявил, что российские специалисты в области атомной энергетики сформировали прочную систему ядерной безопасности — щит, который обеспечивает стране независимость. По его словам, в случае утраты суверенитета Россия прекратит свое существование.

Владимир Путин рассказал о квантовых компьютерах 

Глава российского государства указал на то, что Россия опережает другие страны в части научного развития. По его словам, российская атомная отрасль является лидером во всем мире. На сегодняшний день в России созданы квантовые компьютеры, обладающие значительным вычислительным потенциалом. Кроме того, по словам Владимира Путина, РФ занимает первые позиции в области исследований и разработки технологий термоядерного синтеза. 

Отношения между Россией и США постепенно нормализуются 

С вступлением Дональда Трампа в должность президента США в двусторонних отношениях между Россией и Соединенными Штатами наметились позитивные изменения, указал Владимир Путин. Он добавил, что Российская Федерация выражает надежду на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Российские подводки умеют «пропадать с радаров»

Владимир Путин отметил, что одним из военных преимуществ страны является способность российских стратегических подводных лодок действовать в высоких северных широтах. Они «ходят в северных широтах и пропадают с радаров», — указал президент.

Российский лидер также добавил, что вопросы обеспечения обороноспособности России во многом зависят от эффективного освоения северных территорий. Москва ведет переговоры с американской стороной о возможном взаимодействии и реализации совместных проектов на Аляске, заявил глава государства.

Россия поставляет ядерное топливо в недружественные страны

Владимир Путин отметил, что атомная промышленность остается ключевой для обороноспособности страны
Владимир Путин отметил, что атомная промышленность остается ключевой для обороноспособности страны
Фото:

РФ продолжает взаимодействовать с недружественными государствами в области атомной энергетики, осуществляя, в частности, поставки ядерного топлива, поделился президент. При этом, по его словам, при реализации проектов по строительству атомных электростанций на зарубежных рынках РФ не стремится создавать зависимость этих стран, а оказывает содействие в формировании полноценной отрасли. Владимир Путин выразил уверенность в том, что значительное число западных компаний впоследствии возобновит свою деятельность на российском рынке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 22 августа в шестой раз прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. На встрече с работниками отрасли он заявил, что отечественные специалисты создали надежный ядерный щит, обеспечив стране независимость и суверенное развитие. Также он рассказал о сверхмощных компьютерах и невидимых подлодках. Подробнее о главных заявлениях российского лидера читайте в материале URA.RU. Россия — первая в атомной отрасли  Владимир Путин заявил, что российские специалисты в области атомной энергетики сформировали прочную систему ядерной безопасности — щит, который обеспечивает стране независимость. По его словам, в случае утраты суверенитета Россия прекратит свое существование. Владимир Путин рассказал о квантовых компьютерах  Глава российского государства указал на то, что Россия опережает другие страны в части научного развития. По его словам, российская атомная отрасль является лидером во всем мире. На сегодняшний день в России созданы квантовые компьютеры, обладающие значительным вычислительным потенциалом. Кроме того, по словам Владимира Путина, РФ занимает первые позиции в области исследований и разработки технологий термоядерного синтеза.  Отношения между Россией и США постепенно нормализуются  С вступлением Дональда Трампа в должность президента США в двусторонних отношениях между Россией и Соединенными Штатами наметились позитивные изменения, указал Владимир Путин. Он добавил, что Российская Федерация выражает надежду на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном. Российские подводки умеют «пропадать с радаров» Владимир Путин отметил, что одним из военных преимуществ страны является способность российских стратегических подводных лодок действовать в высоких северных широтах. Они «ходят в северных широтах и пропадают с радаров», — указал президент. Российский лидер также добавил, что вопросы обеспечения обороноспособности России во многом зависят от эффективного освоения северных территорий. Москва ведет переговоры с американской стороной о возможном взаимодействии и реализации совместных проектов на Аляске, заявил глава государства. Россия поставляет ядерное топливо в недружественные страны РФ продолжает взаимодействовать с недружественными государствами в области атомной энергетики, осуществляя, в частности, поставки ядерного топлива, поделился президент. При этом, по его словам, при реализации проектов по строительству атомных электростанций на зарубежных рынках РФ не стремится создавать зависимость этих стран, а оказывает содействие в формировании полноценной отрасли. Владимир Путин выразил уверенность в том, что значительное число западных компаний впоследствии возобновит свою деятельность на российском рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...