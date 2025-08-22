22 августа 2025

Путину в Сарове показали проект челябинского города Новый Снежинск. Фото, видео

На выставке в Сарове разместили стенды, посвященные челябинскому городу
На выставке в Сарове разместили стенды, посвященные челябинскому городу

Президенту России Владимиру Путину в ходе визита в Саров 22 августа представили проект образовательного и научного центра в Челябинской области «Новый Снежинск», созданного на базе РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы создали консорциум из девяти вузов России. Самое сложное было написать единую программу для специалитетов. Это позволило нам в итоге еще и сэкономить на количестве привлекаемой профессуры. Например, один лучший профессор читает лекции для всех студентов, которые обучаются из девяти вузов», — презентовал Владимиру Путину проект директор института Михаил Железнов.

По его словам, выпускники магистратуры — а с 2023 по 2025 годы их стало 51 — за два года обучения и стажировок интегрируются в трудовой коллектив закрытого города и приобретают практические навыки работы на режимном предприятии. Руководство проекта отмечает высокий интерес к обучению: к 2030 году ожидается подготовка до 300 магистров.

В рамках образовательного центра планируется открытие пяти лабораторий общего пользования с уникальным оборудованием, что обеспечит студентам доступ к современному оборудованию. Реализацию проекта поддерживает госкорпорация и правительство Челябинской области. Для его реализации используются здания НИИ. Также регион уже передал под образовательный центр бывшее училище, рассказал Железнов. Проект «Новый Снежинск» включен в национальный проект, что позволяет привлекать дополнительные ресурсы для создания современных лабораторий и образовательных программ на базе РФЯЦ-ВНИИТФ.

Владимир Путин 22 августа работает в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, одно из главных предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Поездка посвящена 80-летию атомной промышленности. В честь события президент наградил выдающихся сотрудников отрасли.

