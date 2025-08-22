ФК «Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» и представил нового легионера

Футбольный клуб «Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче шестого тура Первой лиги ФНЛ, который прошел 23 августа на Центральном стадионе в столице региона. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Также челябинцы представили нового игрока — им стал Ндиайе Баба из Кот-д-Ивуара.
На пятнадцатой минуте, после передачи с углового, первый гол в ворота гостей забил Тимофей Комиссаров. Второй мяч записал на свой счет Вильфрид Эза, отличившийся во второй раз за сезон. Третий мяч в падении головой пробил Рамазан Гаджимурадов.
Саратовцы смогли ответить лишь одним голом — разницу в счете сократил Артем Быков. Не спасли ситуацию для «Сокола» и дополнительные три минуты, добавленные арбитром к основному времени.
Помимо уверенной игры на поле, челябинский клуб представил болельщикам нового игрока. В перерыве матча к команде присоединился Ндиайе Баба, уроженец Кот-д-Ивуара. Ранее он выступал за болгарский «Ботев». ФК перехватил его у «Краснодара».
Как сообщало URA.RU ранее, 17 августа в Костроме на стадионе «Урожай» ФК «Челябинск» уступил местному «Спартаку» со счетом 1:2 в матче Первой лиги ФНЛ. В составе южноуральцев единственный гол забил Рамазан Гаджимурадов.
