22 августа 2025

ФК «Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» и представил нового легионера

ФК «Челябинск» одержал уверенную победу над саратовским «Соколом» со счетом 3:1
Челябинцы показали интересную и техничную игру
Челябинцы показали интересную и техничную игру
новость из сюжета
Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

Футбольный клуб «Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче шестого тура Первой лиги ФНЛ, который прошел 23 августа на Центральном стадионе в столице региона. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Также челябинцы представили нового игрока — им стал Ндиайе Баба из Кот-д-Ивуара.

На пятнадцатой минуте, после передачи с углового, первый гол в ворота гостей забил Тимофей Комиссаров. Второй мяч записал на свой счет Вильфрид Эза, отличившийся во второй раз за сезон. Третий мяч в падении головой пробил Рамазан Гаджимурадов.

Саратовцы смогли ответить лишь одним голом — разницу в счете сократил Артем Быков. Не спасли ситуацию для «Сокола» и дополнительные три минуты, добавленные арбитром к основному времени.

Помимо уверенной игры на поле, челябинский клуб представил болельщикам нового игрока. В перерыве матча к команде присоединился Ндиайе Баба, уроженец Кот-д-Ивуара. Ранее он выступал за болгарский «Ботев». ФК перехватил его у «Краснодара».

Как сообщало URA.RU ранее, 17 августа в Костроме на стадионе «Урожай» ФК «Челябинск» уступил местному «Спартаку» со счетом 1:2 в матче Первой лиги ФНЛ. В составе южноуральцев единственный гол забил Рамазан Гаджимурадов.

