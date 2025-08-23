Плюшевый «зубастик» собрал миллиарды россиян за полгода

Россияне купили игрушки «Лабубу» на маркетплейсе Wildberries на сумму более двух миллиардов рублей в период с января по июль 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
«Лабубу сохраняют лидерские позиции на Wildberries — в первые семь месяцев года на них потратили более 2 млрд рублей, притом резкий рост спроса начался только в июне», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что всего с маркетплейса было приобретено более 2,5 миллиона игрушек.
Игрушки «Лабубу» стали популярны в России в 2025 году: с начала года россияне потратили на них 1,5 млрд рублей, а пик спроса пришелся на май и июнь, когда количество поисковых запросов и объем продаж резко выросли. После июньского рекорда интерес к игрушке начал постепенно снижаться, однако она продолжает удерживать лидирующие позиции на маркетплейсах.
