Плюшевый «зубастик» собрал миллиарды россиян за полгода

За первые семь месяцев россияне потратили на игрушки «Лабубу» 2 млрд рублей
Россияне купили игрушки «Лабубу» на маркетплейсе Wildberries на сумму более двух миллиардов рублей в период с января по июль 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Лабубу сохраняют лидерские позиции на Wildberries — в первые семь месяцев года на них потратили более 2 млрд рублей, притом резкий рост спроса начался только в июне», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что всего с маркетплейса было приобретено более 2,5 миллиона игрушек.

Игрушки «Лабубу» стали популярны в России в 2025 году: с начала года россияне потратили на них 1,5 млрд рублей, а пик спроса пришелся на май и июнь, когда количество поисковых запросов и объем продаж резко выросли. После июньского рекорда интерес к игрушке начал постепенно снижаться, однако она продолжает удерживать лидирующие позиции на маркетплейсах.

