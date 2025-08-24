Из-за взрыва газа в «Детском мире» на Лубянке погиб человек

В ЦДМ произошел взрыв
В ЦДМ произошел взрыв
Газовый баллон рванул в Центральном детском магазине Москвы

В результате разгерметизации газового баллона в магазине «Детский мир» на Лубянке в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в экстренных службах города.

«Один человек погиб в результате разгерметизации баллона в ЦДМ (в Центральном Детском Магазине — прим. URA.RU) в Москве», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на оперативников.

В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. По предварительной информации, на третьем этаже здания взорвался газовый баллон. После инцидента всех посетителей и сотрудников магазина эвакуировали. В социальных сетях очевидцы опубликовали видеозаписи, снятые на месте происшествия.

