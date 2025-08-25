Третий конкурсный день «Новой волны 2025» — международного музыкального конкурса, который в этом году проходит в Казани, — прошел в хитах «Иванушек International» и ярких событиях. Певца Shaman (Ярослав Дронов) едва не утянула со сцены одна из фанаток, а после этого он два часа провел в гримерке вместе с возлюбленной — главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Артист Григорий Лепс появился в обществе своей партнерши Авроры Кибы и заявил, что ему не хватает денег на «свадьбу века». Какие звезды посетили третий день «Новой волны», что за инциденты произошли во время конкурса и кто стал победителем — в материале URA.RU.
Звезды на «Новой волне 2025»
Центральным событием вечера стал трибьют-концерт группы «Иванушки International», посвященный 30-летию коллектива. Зрители услышали легендарные хиты в исполнении Григория Лепса («Тучи»), Татьяны Куртуковой («Тополиный пух») и группы «Дискотека Авария» («Ты небо»).
Перед началом программы по красной дорожке прошли известные артисты: Сергей Лазарев, Анна Асти (Анна Дзюба), Алсу (Алсу Абрамова), Ева Власова, Люся Чеботина (Людмила Чеботина) и другие. Особое внимание гостей привлек Григорий Лепс, который появился с 19-летней Авророй Кибой.
Среди приглашенных гостей были замечены жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, продюсер Яна Рудковская, видеоблогер Виктория Шелягова, а также представители власти и бизнеса Татарстана: гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, ректор КФУ Ленар Сафин, вице-премьер Лейла Фазлеева и министр спорта Владимир Леонов.
Shaman: инцидент на сцене и два часа в гримерке с Мизулиной
Объятия Кудрявцевой
На «Новой волне» Shaman исполнял свою версию хита певца Евгения Белоусова «Девчонка-девчоночка». Во время репетиции исполнение Дронова услышала теле- и радиоведущая, актриса и певица Валерия Кудрявцева. Она начала пританцовывать и обняла певца.
«Браво!» — закричала Кудрявцева после того, как Shaman закончил петь. «Ярик, я говорю, вот, че петь тебе надо!» — добавила она и еще раз обняла.
Фанатка у сцены
Shaman выступил на «Новой волне». После исполнения песни он вышел к зрителям. Он опустился на колени и протянул руку к одной из фанаток, которая стояла прямо у сцены. Та схватила его за руку и с силой потянула. Вставая, Shaman не сразу смог высвободиться. После инцидента к девушке подошли сотрудники охраны концерта.
Два часа в гримерке с Мизулиной
С площадки «Новой волны» Shaman ушел, держась за руку с Мизулиной. После выступления пара провела в гримерке не менее двух часов, пишет Starhit.
Лепс: свадьба десятилетия
Певец Григорий Лепс заявил на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани, что готовится к будущей свадьбе со своей 19-летней возлюбленной Кибой и обещает устроить торжество десятилетия. Об этом артист рассказал в интервью изданию StarHit.
По словам Лепса, в настоящее время он активно копит средства на предстоящее событие. «Свадьбу века не потянем. Скопил целый миллион рублей, думаю, в „Макдоналдсе“ все поместимся. Миллионов 300 (не хватает до свадьбы века, — прим. URA.RU). Вы не скинетесь, вы же удавитесь», — пошутил певец.
Победитель «Новой волны 2025»
Певец Alex Lim из Казахстана стал победителем международного музыкального конкурса «Новая волна 2025», который проходит в Казани с 21 по 26 августа. Как сообщает «Mail. ТВ», артист получил наивысшие оценки от жюри и обошел конкурентов из России и других стран.
Исполнитель признался, что решил участвовать в конкурсе прежде всего ради удовольствия. По информации телеканала, после победы на конкурсе Alex Lim планирует продолжить музыкальную карьеру и развиваться как артист.
Призеры
Второе место заняла российская фолк-группа «Оберег». Третье место разделили сразу два исполнителя — Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Jummy отметил в разговоре с журналистами, что не ожидал попасть в тройку призеров, а его главной целью было подарить радость зрителям.
Родители Jummy присутствовали на финале конкурса и поделились впечатлениями: они признались, что всегда верили в сына и испытывают большую гордость за его успехи. По их словам, с самого детства Jummy проявлял интерес к музыке и много трудился для достижения своих целей.
Yernazar рассказал, что не рассчитывал на призовое место, поскольку по итогам первых туров находился вне лидеров — занимал 12-е и 9-е места. Однако в финальном этапе ему удалось подняться на первое место среди троих лидеров. Артист выразил благодарность жюри и зрителям за поддержку.
Финалисты
Всего в список финалистов жюри выбрало 13 исполнителей из шести стран:
- Теймур Ганифаев (Азербайджан);
- Сурен Погосян (Армения);
- 3Екатерина Мурашко (Беларусь);
- IRAKLI GADELIA (Грузия);
- Yernazar (Казахстан);
- Alex Lim (Казахстан);
- Группа «Оберег» (Россия);
- GEVORA (Россия);
- Проект SECRET ATELIER (Россия);
- JUMMY (Россия);
- Маша Фэй (Россия);
- Александр Филин (Россия);
- Елена Фрейман (Россия).
Подробности о конкурсе
Международный конкурс «Новая волна» ежегодно собирает молодых исполнителей из разных стран. В этом году музыкальное соревнование проходит в столице Татарстана — Казани.
В Казани 24 августа завершился третий конкурсный день фестиваля «Новая волна». Жюри подвело итоги международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки. Пятый день фестиваля «Новая волна» продолжится 25 августа. Организаторы обещают новые творческие сюрпризы и специальные выступления приглашенных артистов.
