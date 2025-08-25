Турция никак не отреагировала на пропажу российского пловца в Босфоре

Генконсульство собирается запросить информацию у властей Турции о российском пловце (архивное фото)
Генконсульство собирается запросить информацию у властей Турции о российском пловце (архивное фото)
новость из сюжета
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Турция не представила никакой информации по пропаже российского пловца Николая Свечникова во время массового заплыва через Босфор. В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили о подготовке официального запроса турецким властям.

«Поступила информация о том, что Николай Свечников пропал в ходе заплыва в Босфоре. На данный момент официальной информации от турецкой стороны по этому вопросу не поступало», — сообщили в Генконсульстве, их данные передает ТАСС. В связи с этим российское диппредставительство готовит официальный запрос в компетентные органы Турции для выяснения обстоятельств происшествия.

О пропаже спортсмена стало известно после того, как он не появился на финише и перестал выходить на связь. 30-летний Николай Свечников был опытным спортсменом и основателем собственной школы плавания. Он участвовал в массовом заплыве через Босфор и исчез из поля зрения других участников на одном из участков дистанции. По словам семьи, поисково-спасательные работы на данный момент не проводятся.

