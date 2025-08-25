Турция никак не отреагировала на пропажу российского пловца в Босфоре

Турция не представила никакой информации по пропаже российского пловца Николая Свечникова во время массового заплыва через Босфор. В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили о подготовке официального запроса турецким властям.
«Поступила информация о том, что Николай Свечников пропал в ходе заплыва в Босфоре. На данный момент официальной информации от турецкой стороны по этому вопросу не поступало», — сообщили в Генконсульстве, их данные передает ТАСС. В связи с этим российское диппредставительство готовит официальный запрос в компетентные органы Турции для выяснения обстоятельств происшествия.
О пропаже спортсмена стало известно после того, как он не появился на финише и перестал выходить на связь. 30-летний Николай Свечников был опытным спортсменом и основателем собственной школы плавания. Он участвовал в массовом заплыве через Босфор и исчез из поля зрения других участников на одном из участков дистанции. По словам семьи, поисково-спасательные работы на данный момент не проводятся.
