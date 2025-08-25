Валерия Леонтьева заметили на репетиции «Новой волны» в Казани

Певца Валерия Леонтьева заметили на репетиции музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани, сообщает корреспондент URA.RU. Артист прибыл на конкурс по приглашению Игоря Крутого и впервые за долгое время готовился к масштабному сценическому выступлению.
На кадрах, попавших в распоряжение редакции, видно, как 76-летний певец стоит на сцене нового концертного зала у «Ак Барс Арены», внимательно слушает рекомендации организаторов, репетирует детали предстоящего выступления и пребывает в хорошем настроении.
Образ певца полностью черный: штаны, футболка с изображением одноглазого скелета в пиратском стиле, куртка, кепка и кроссовки. Темные очки дополняют сценический стиль артиста.
До этого Леонтьев практически отказался от больших концертов, ограничиваясь редкими частными выступлениями в Москве и за границей. Возвращение на большую сцену фестиваля по приглашению Игоря Крутого стало заметным событием для поклонников.
Фестиваль прошел на новой сцене New Wave Hall, построенной специально для конкурса и оснащенной современным звуковым и световым оборудованием. В этом году более 30 звезд российской эстрады участвовали в гала-концертах и конкурсных выступлениях.
Среди них: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Алсу, Татьяна Буланова, Люся Чеботина, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Клава Кока, Анна Асти, группа «Иванушки International» и Jony. Победителем «Новой волны-2025» стал представитель Казахстана Александр Лим. Фестиваль завершится 26 августа, собрав на сцене всех участников и звездных гостей.
