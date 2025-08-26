Сын альпинистки Наговициной обратился к генпрокурору и главе СК РФ

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, а также в Министерство иностранных дел РФ. В обращении Михаил Наговицин просит руководителей ведомств оказать содействие в организации аэровидеосъемки района трагедии с помощью беспилотников.
Как передает RT, главная цель — подтвердить факт, что его мать жива, и в случае подтверждения незамедлительно организовать спасательную операцию. «В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию», — говорится в обращении Михаила.
Михаил опубликовал в интернете видео, снятое дроном, на котором отчетливо видно, что спустя неделю после пропажи связи Наталья Наговицина машет рукой и выглядит бодрой. Мужчина подчеркнул, что на проведение новой спасательной операции остаются считанные дни, после чего погодные условия в районе пика Победы значительно ухудшатся.
Наталья Наговицина оказалась в бедственном положении 12 августа. Во время спуска с пика Победы она сломала ногу и не смогла продолжить путь. С тех пор женщина находится в палатке на горном выступе на высоте более семи тысяч метров. С момента происшествия было предпринято три попытки спасения россиянки, однако все они завершились неудачей. Ранее поступило сообщение о завершении поисково-спасательных работ в районе пика Победы. Несмотря на то, что спасатели располагают точными координатами местонахождения Натальи Наговициной, подтвердить факт ее гибели пока невозможно. С 20 августа женщина не подает признаков жизни.
