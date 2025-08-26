Тюменский экс-депутат получил пост в правительстве ХМАО

Бывший вице-спикер Тюменской городской думы Дмитрий Осипов получил пост в правительстве ХМАО. Он, как и предсказывали источники URA.RU, назначен на должность первого заместителя директора департамента госслужбы. Информация о назначении опубликована на сайте югорского кабмина.
«Первый заместитель директора Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Осипов Дмитрий Александрович», — указано в телефонном справочнике.
Источники в правительстве отмечают, что пост первого замглавы департамента станет стартовой площадкой для бывшего депутата. «Предполагается, что Осипов впоследствии сменит директора ДГС — главного кадровика югорского кабмина Александра Деменко», — сообщает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало об уходе Осипова из гордумы Тюмени и его возможном переходе в правительство Югры. Инсайд агентства подтвердился.
