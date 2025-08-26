Заслуженного врача РФ из Челябинска Мыльникова отправили под домашний арест

Заслуженного врача РФ, главу единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ ОКБ №3 Владимира Мыльникова отправили под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Калининский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Избрать меру пресечения Мыльникову должны были 26 августа, на следующий день после задержания. Но он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Поэтому заседание было отложено. Для вынесения решение пришлось проводить выездное заседание.
Мыльников был задержан в собственном особняке, расположенном в поселке Карпов Пруд Центрального района Челябинска. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он помог аффилированной компании получить контракты на расшифровку электрокардиографических данных. Фирма получила за работу 11,6 млн рублей. При этом подобные услуги оказывались и в консультативно-диагностическом центре. Что известно о деле и жизни врача — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!