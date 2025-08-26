26 августа 2025

Заслуженного врача РФ из Челябинска Мыльникова отправили под домашний арест

Владимира Мыльникова отправили под домашний арест
Заслуженного врача РФ, главу единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ ОКБ №3 Владимира Мыльникова отправили под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Калининский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Избрать меру пресечения Мыльникову должны были 26 августа, на следующий день после задержания. Но он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Поэтому заседание было отложено. Для вынесения решение пришлось проводить выездное заседание. 

Мыльников был задержан в собственном особняке, расположенном в поселке Карпов Пруд Центрального района Челябинска. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он помог аффилированной компании получить контракты на расшифровку электрокардиографических данных. Фирма получила за работу 11,6 млн рублей. При этом подобные услуги оказывались и в консультативно-диагностическом центре. Что известно о деле и жизни врача — в материале URA.RU.

