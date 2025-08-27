Супруга пловца, пропавшего в Босфоре, отреагировала на новость о сигнале с трекера

Сведения о якобы зафиксированном сигнале с трекера пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, не соответствуют действительности. Об этом заявила супруга спортсмена.
Как передает РЕН ТВ, Антонина Свечникова назвала информацию о трекере «вбросом». Она подчеркнула, что на данный момент никакой новой информации о местонахождении ее супруга нет, а сообщения о сигнале с трекера из воды ничем не подтверждены.
Ранее в этот же день турецкий телеканал A haber сообщил о том, что трекер Свечникова якобы подавал сигнал из воды. Согласно одной из версий, спортсмен мог самостоятельно выбраться на берег.
Николай Свечников пропал без вести 25 августа во время профессионального заплыва через Босфор в Стамбуле. Спортсмен отплыл от берега примерно на 500–600 метров, после чего исчез из виду. После инцидента были организованы поисковые мероприятия с привлечением турецких спасательных служб и волонтеров. Супруга пловца намерена обратиться в прокуратуру с целью добиться письменного заключения от российского консульства о том, какие силы и средства были задействованы в поисках. Она также планирует запросить видеозаписи полного маршрута заплыва мужа. Власти Стамбула официально объявили о начале расследования причин и обстоятельств исчезновения российского спортсмена.
