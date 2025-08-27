По мнению рыбаков, это нарушение не только правил, но и этики
Туристы Салехарда (ЯНАО) портят биологические ресурсы. Местные рыбаки рассказали, что «приезжие» приходят к переправе, ловят щук, а после просто оставляют их гнить на берегу.
«Мужичок здесь стоит, говорит, вчера кто-то здесь рыбачил из туристов… Все гниет… тут щук с десяток», — сообщил ямалец.
Другие рыбаки рассказали «Вести Ямал», что такие действия — «полный беспредел, демонстративное и бессмысленное издевательство над рыбой». По их мнению, это нарушение не только правил, но и этики рыбаков.
