26 августа 2025

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой

Он вылетит 3 сентября 06:40
Авиакомпания «Ямал» добавила еще один рейс из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО). Он вылетит 3 сентября 06:40, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«3 сентября 2025 года. Рейс 9893, Тюмень — Новый Уренгой. Вылет из Тюмени в 06:40», — написано telegram-канале АК «Ямал».

Также АК «Ямал» объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту Тюмень — Новый Уренгой и Тюмень — Салехард. Они стартуют 30 августа 2025 года.

