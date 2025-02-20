В России подсчитали, сколько продуктов могут купить пенсионеры на минимальную пенсию

В 2025 году минимальная пенсия в России составляет 15,2 тыс. рублей, что соответствует прожиточному минимуму. После уплаты коммунальных платежей, оставшаяся сумма минимальной пенсии позволяет приобрести в месяц либо 680 яиц, либо 19 килограммов огурцов, либо 21 килограмм свинины. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Минимальную пенсию назначают, если человек не смог набрать необходимое количество пенсионных баллов и лет трудового стажа. На сегодняшний день среднее значение по стране для пенсионеров — 15,2 тыс. рублей. Оно разнится в зависимости от места жительства. Так, в Москве эта сумма достигает 17,9 тыс. рублей, Московской области — 16,6 тыс. рублей», — отметил Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».
По его мнению, расходы на коммунальные услуги оставляют российскому пенсионеру крайне ограниченные средства на покупку продуктов. После уплаты коммунальных платежей у российского пенсионера остается на руках сумма, которая позволяет приобрести 680 яиц, 19 килограммов огурцов или 21 килограмм свинины. В сравнении с 2020 годом, когда прожиточный минимум для пенсионеров был установлен на уровне 9,3 тысячи рублей, финансовое положение пенсионеров ухудшилось. Тогда после оплаты ЖКХ им оставалось достаточно средств для покупки 950 яиц, 41 килограмма огурцов или 40 килограмм свинины.
Никитин заявил, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2025 году на четыре тысячи рублей превышает аналогичный показатель для пенсионеров, что, по его мнению, является несправедливым. Он подчеркнул, что пенсионерам необходимо, так же как и работающим гражданам, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, приобретать одежду и лекарства, посещать культурные мероприятия и отмечать семейные торжества. В связи с этим депутат предложил пересмотреть размер минимальной пенсии, учитывая все статьи расходов, чтобы обеспечить достойное существование пожилых людей.
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