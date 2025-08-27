В ФРГ установили личности всех диверсантов, подорвавших «Северные потоки»

Следователи Германии установили личности всех членов группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщает немецкая газета Die Zeit. По данным издания, следствие располагает именами семи подозреваемых и уже вынесло постановления об их аресте.

«Вероятно, установлены личности всех членов диверсионной группы, предположительно осуществивших взрывы на „Северных потоках“», — написала газета. Совместное расследование провели несколько немецких СМИ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Координатором и руководителем операции по подрыву газопроводов «Северный поток» оказался 49-летний гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его арестовали в Италии по запросу немецких властей, сейчас над ним проходят суды. По данным Nord Stream AG, разрушения на объектах были беспрецедентными, а сроки восстановления по-прежнему оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме.

