Отправляемся за подосиновиками: все, что необходимо знать грибнику

Если вы хоть раз встречали в лесу яркую шляпку, выглядывающую из травы, то, скорее всего, это был подосиновик — один из самых желанных трофеев грибников. Этот гриб ценят не только за насыщенный вкус и аромат, но и за то, что у него почти нет опасных двойников. О том, где и когда искать подосиновики, как их отличить от похожих грибов и правильно приготовить — в материале URA.RU.
Сезон сбора подосиновиков
Подосиновики начинают появляться в лесу в середине лета, но сроки зависят от конкретного вида и региона. Иногда первые шляпки начинают выглядывать из травы уже в июне, особенно после теплых дождей. Самый пик роста подосиновиков начинается в июле–августе, а в некоторых районах, при теплой и влажной осени, грибы встречаются в лесу даже в октябре. Пик сезона часто совпадает с так называемой «второй волной» грибов, когда дневные температуры держатся в пределах 15 — 20 градусов, а ночи становятся прохладными.
Но главный секрет грибников заключается в том, что подосиновики любят влажную погоду. Поэтому их стоит искать через 2–4 дня после хорошего дождя. А вот в жару и засуху грибы практически перестают расти, а найденные подосиновики часто оказываются червивыми.
Как выглядят подосиновики
Главная особенность подосиновика — яркая шляпка, чаще всего оранжево-красная, реже — желто-бурого цвета. У молодых грибов она полушаровидная и плотно охватывает трубчатый слой, у взрослых становится подушковидной и более распластанной. Поверхность шляпки на ощупь гладкая, кожица не снимается.
Ножка у подосиновика крепкая, плотная, белого или сероватого цвета, с характерными продольными темными чешуйками. У основания ножка часто чуть утолщена. Высота ножки может достигать 15–20 сантиметров, а диаметр — от 2 до 5 сантиметров.
Если разрезать подосиновик, то его мякоть окажется белой и плотной. При срезе или повреждении она довольно быстро меняет цвет: сначала может слегка розоветь, затем синеть, а позже темнеть до почти черного. Не нужно пугаться, эта особенность — нормальная реакция окисления и не говорит о несъедобности гриба. Запах у подосиновика мягкий грибной, вкус — приятный, без горечи.
Разновидности подосиновиков
В природе встречается несколько видов подосиновиков, которые различаются цветом шляпки, предпочитаемыми деревьями-партнерами и сроками плодоношения. Самые часто встречаемые в лесу разновидности:
- Подосиновик красный — самый узнаваемый вид. Шляпка насыщенно-красная, кирпичная или оранжевая, диаметр — 5–15 сантиметров, у отдельных экземпляров до 25–30 сантиметров. Микоризу чаще образует с осиной, но встречается и в березовых, смешанных и хвойных лесах.
- Подосиновик желто-бурый — шляпка желто-оранжево-коричневая, чуть шероховатая, мякоть на срезе розовеет и синеет. Обычно растет вблизи берез, любит влажные низины и опушки.
- Подосиновик белый — редкий вид с почти белой или кремовой шляпкой, который особенно ценят грибники за внешний вид и вкус. Растет в хвойных и смешанных лесах, предпочитая еловые и сосновые участки.
Грибы, похожие на подосиновики — как не перепутать
Подосиновики относятся к числу грибов, которые практически не имеют ядовитых двойников, и в этом их преимущество. Иногда их путают с подберезовиками, так как у обоих видов ножка покрыта чешуйками, а форма гриба схожа. Отличить просто: у подберезовика шляпка обычно серая или коричневая, а у подосиновика — яркая, красно-оранжевая или желтая. Еще один момент — реакция мякоти на срез. У подосиновиков она быстро темнеет, а у подберезовиков — либо не меняется, либо слегка розовеет.
Также начинающий грибник может спутать подосиновик и желчный гриб, известный в народе как горчак. Он не ядовит, но и не съедобен: как можно понять из названия, гриб отличается едким горьким вкусом, от которого не спасет ни отмачивание, ни маринование. Чтобы не испортить блюдо желчным грибом, нужно обращать внимание на ножку: в отличие от подосиновика с чешуйками, у горчака на ней присутствует сетка. Также если желчный гриб разрезать, то его мякоть не меняет цвет, в отличие от подосиновика.
Опасных ядовитых грибов, которые выглядели бы почти так же, как подосиновики, в лесах России нет. Тем не менее, начинающим грибникам все же стоит внимательно запомнить особенности подосиновика, чтобы отличать его от других грибов во время тихой охоты.
Где искать подосиновики
Подосиновики часто образуют микоризу с осиной, березой, дубом или сосной. Поэтому их стоит искать в тех местах, где растут эти деревья. Чаще всего подосиновики встречаются на опушках, в молодых посадках, на лесных полянах и вдоль тропинок, во влажных низинах и рядом с мхом.
В начале сезона подосиновики растут поодиночке, а ближе к августу могут попадаться группами. Так что найдя один гриб, стоит внимательно осмотреть ближайшие пару метров — часто рядом можно заметить еще несколько.
При этом важно собирать грибы подальше от вредных производств и автомобильных дорог. «Подосиновики активно накапливают радиоактивные элементы», — предупреждают в Роспотребнадзоре. «Когда вы решите отправиться на тихую охоту, выбирайте максимально чистые места для сбора».
Как правильно собирать подосиновики
Собирать подосиновики нужно аккуратно, стараясь не повредить грибницу. Можно аккуратно срезать ножку ножом или же слегка провернуть подосиновик вокруг оси и вынуть из земли. Лунку, которая образовалась, желательно прикрыть мхом или листьями, чтобы сохранить влагу.
Следует отдавать предпочтение молодым и крепким грибам с плотной мякотью — они лучше хранятся и вкуснее в готовых блюдах. Переросшие грибы быстро становятся губчатыми и червивыми, особенно в теплую погоду.
Собранные подосиновики нужно перебрать в тот же день: удалить поврежденные участки, очистить от мусора и, по возможности, сразу переработать. В свежем виде они хранятся не более суток, так что обработку откладывать не стоит.
Как готовить подосиновики
Подосиновики можно варить, жарить, тушить, мариновать, солить, сушить и замораживать. Перед приготовлением грибы очищают от земли, листьев и мха, отрезают нижнюю часть ножки. Некоторые любители грибов предпочитают снимать верхний слой кожицы со шляпки, хотя у подосиновиков она обычно не мешает.
Перед тем, как готовить подосиновики, их необходимо предварительно обработать, отмечают в Роспотребнадзоре. «Грибы, используемые в пищу в свежем виде, необходимо предварительно отварить в подсоленной воде и воду слить», — предупреждают в ведомстве.
Для варки грибы нарезают и погружают в кипящую подсоленную воду на 15–20 минут, снимая пену. Отваренные подосиновики можно замораживать или использовать сразу — например, обжарить с луком и сметаной, добавить в суп или рагу.
Маринование — еще один популярный способ заготовки. Для этого грибы отваривают, раскладывают в стерильные банки, добавляют лавровый лист, перец, чеснок, заливают горячим маринадом и закатывают.
Также подосиновики можно сушить — при этом они немного темнеют, но это не влияет на вкус. Высушенные грибы отлично подходят для супов и соусов, а при правильном хранении могут лежать до двух лет.
