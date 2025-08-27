Школьники из Екатеринбурга смогут кататься в метро за 200 рублей в месяц

В Екатеринбурге для школьников с 7 до 18 лет будет действовать проездной билет в метро. Он будет стоить 200 рублей, а действовать целый месяц, рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«В метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей», — написал глава региона в своем telegram-канале. Его можно будет приобрести с 1 сентября.
Вместе с этим в первый день осени начнут действовать еще две акции. Первая — бессрочная: проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе для школьников будет бесплатным. Вскоре детям выдадут справки об обучении, которые дадут право не платить за проезд.
В рамках второй акции скидку при оплате проезда через систему быстрых платежей увеличат с четырех до девяти рублей. Сэкономить получится в Екатеринбурге и ряде других свердловских городов.
