Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России

В состав Военно-морского флота России вошли три новых боевых корабля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Торжественная церемония прошла одновременно в городах Балтийск и Махачкала под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
«В городе Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле „Виктор Великий“, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле „Ставрополь“, который вошёл в состав Балтийского флота. В городе Махачкале также прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля „Тайфун“, — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в Telegram.
Новые корабли усилят оперативные возможности Черноморского и Балтийского флотов. «Виктор Великий» предназначен для патрулирования и защиты морских границ, а «Ставрополь» и «Тайфун» оборудованы современными ракетными комплексами. Все три экипажа прошли дополнительную подготовку для освоения новых кораблей и готовы приступить к несению службы.
Ранее российский флот уже пополнился новейшей атомной подлодкой «Князь Пожарский» класса «Борей-А». Также готовится к вводу фрегат «Адмирал Амелько» на Тихоокеанский флот к 2027–2028 годам.
