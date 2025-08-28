Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые боевые корабли вошли в состав ВМФ
Новые боевые корабли вошли в состав ВМФ Фото:

В состав Военно-морского флота России вошли три новых боевых корабля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Торжественная церемония прошла одновременно в городах Балтийск и Махачкала под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

«В городе Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле „Виктор Великий“, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле „Ставрополь“, который вошёл в состав Балтийского флота. В городе Махачкале также прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля „Тайфун“, — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в Telegram.

Новые корабли усилят оперативные возможности Черноморского и Балтийского флотов. «Виктор Великий» предназначен для патрулирования и защиты морских границ, а «Ставрополь» и «Тайфун» оборудованы современными ракетными комплексами. Все три экипажа прошли дополнительную подготовку для освоения новых кораблей и готовы приступить к несению службы.

Ранее российский флот уже пополнился новейшей атомной подлодкой «Князь Пожарский» класса «Борей-А». Также готовится к вводу фрегат «Адмирал Амелько» на Тихоокеанский флот к 2027–2028 годам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В состав Военно-морского флота России вошли три новых боевых корабля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Торжественная церемония прошла одновременно в городах Балтийск и Махачкала под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. «В городе Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле „Виктор Великий“, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле „Ставрополь“, который вошёл в состав Балтийского флота. В городе Махачкале также прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля „Тайфун“, — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в Telegram. Новые корабли усилят оперативные возможности Черноморского и Балтийского флотов. «Виктор Великий» предназначен для патрулирования и защиты морских границ, а «Ставрополь» и «Тайфун» оборудованы современными ракетными комплексами. Все три экипажа прошли дополнительную подготовку для освоения новых кораблей и готовы приступить к несению службы. Ранее российский флот уже пополнился новейшей атомной подлодкой «Князь Пожарский» класса «Борей-А». Также готовится к вводу фрегат «Адмирал Амелько» на Тихоокеанский флот к 2027–2028 годам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...