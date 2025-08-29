Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционную предсезонную встречу с хоккейным клубом «Трактор». О событии 30 августа сообщил официальный telegram-канал «ХК „Трактор“ — Челябинск». Глава региона поздравил игроков с наступающим стартом сезона и выразил надежду, что команда сможет завоевать симпатии болельщиков и добиться новых побед.
«Через несколько дней, 5 сентября, начнется регулярный чемпионат. Мы начнем писать новую историю нашего клуба. Я очень хотел бы, чтобы каждый из вас попал в эту историю: не только в статистику, но в первую очередь в сердца болельщиков. Есть новички, так и должно быть. Перед началом сезона я хотел бы пожелать всем ребятам, которые присоединились к команде, проявить себя, заслужить любовь наших болельщиков — они у нас замечательные», — обратился к спортсменам Алексей Текслер.
Губернатор также отдельно отметил важность объединения коллектива и поддержки новичков. По мнению главы региона, именно сплоченность станет ключом к успешному выступлению в ближайшем сезоне.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги для «Трактора» стартует 5 сентября. В новом сезоне к составу «Трактора» присоединился ряд новых игроков, например, канадский нападающий Джошуа Ливо, которые уже проявили себя на предсезонном турнире. Клуб рассчитывает на активную поддержку болельщиков и ставит перед собой задачу выйти на новые спортивные вершины.
В Челябинске 30 августа состоится ежегодный фестиваль хоккейного клуба «Трактор» — traktor winline fest. Накануне ХК одержал победу над хабаровским «Амуром» и выиграл Кубок губернатора.
