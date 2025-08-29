29 августа 2025

Текслер обратился к хоккеистам клуба «Трактор» перед началом сезона. Видео

Текслер пожелал хоккеистам «Трактора» успеха в новом сезоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер провел встречу с хоккеистами «Трактора» перед игровым новым сезоном
Алексей Текслер провел встречу с хоккеистами «Трактора» перед игровым новым сезоном Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционную предсезонную встречу с хоккейным клубом «Трактор». О событии 30 августа сообщил официальный telegram-канал «ХК „Трактор“ — Челябинск». Глава региона поздравил игроков с наступающим стартом сезона и выразил надежду, что команда сможет завоевать симпатии болельщиков и добиться новых побед.

«Через несколько дней, 5 сентября, начнется регулярный чемпионат. Мы начнем писать новую историю нашего клуба. Я очень хотел бы, чтобы каждый из вас попал в эту историю: не только в статистику, но в первую очередь в сердца болельщиков. Есть новички, так и должно быть. Перед началом сезона я хотел бы пожелать всем ребятам, которые присоединились к команде, проявить себя, заслужить любовь наших болельщиков — они у нас замечательные», — обратился к спортсменам Алексей Текслер. 

Губернатор также отдельно отметил важность объединения коллектива и поддержки новичков. По мнению главы региона, именно сплоченность станет ключом к успешному выступлению в ближайшем сезоне.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги для «Трактора» стартует 5 сентября. В новом сезоне к составу «Трактора» присоединился ряд новых игроков, например, канадский нападающий Джошуа Ливо, которые уже проявили себя на предсезонном турнире. Клуб рассчитывает на активную поддержку болельщиков и ставит перед собой задачу выйти на новые спортивные вершины.

В Челябинске 30 августа состоится ежегодный фестиваль хоккейного клуба «Трактор» — traktor winline fest. Накануне ХК одержал победу над хабаровским «Амуром» и выиграл Кубок губернатора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционную предсезонную встречу с хоккейным клубом «Трактор». О событии 30 августа сообщил официальный telegram-канал «ХК „Трактор“ — Челябинск». Глава региона поздравил игроков с наступающим стартом сезона и выразил надежду, что команда сможет завоевать симпатии болельщиков и добиться новых побед. «Через несколько дней, 5 сентября, начнется регулярный чемпионат. Мы начнем писать новую историю нашего клуба. Я очень хотел бы, чтобы каждый из вас попал в эту историю: не только в статистику, но в первую очередь в сердца болельщиков. Есть новички, так и должно быть. Перед началом сезона я хотел бы пожелать всем ребятам, которые присоединились к команде, проявить себя, заслужить любовь наших болельщиков — они у нас замечательные», — обратился к спортсменам Алексей Текслер.  Губернатор также отдельно отметил важность объединения коллектива и поддержки новичков. По мнению главы региона, именно сплоченность станет ключом к успешному выступлению в ближайшем сезоне. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги для «Трактора» стартует 5 сентября. В новом сезоне к составу «Трактора» присоединился ряд новых игроков, например, канадский нападающий Джошуа Ливо, которые уже проявили себя на предсезонном турнире. Клуб рассчитывает на активную поддержку болельщиков и ставит перед собой задачу выйти на новые спортивные вершины. В Челябинске 30 августа состоится ежегодный фестиваль хоккейного клуба «Трактор» — traktor winline fest. Накануне ХК одержал победу над хабаровским «Амуром» и выиграл Кубок губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...