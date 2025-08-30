Под Часовым Яром ВСУ бросили в бой темнокожих наемников: карта СВО на 30 августа

ВСУ перебросили к Часову Яру польских и темнокожих наемников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под Часовым Яром были замечены натовские наемники
Под Часовым Яром были замечены натовские наемники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После освобождения российскими войсками Часова Яра украинская сторона перебросила под населенный пункт польских и темнокожих наемников. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их информации, столкнувшись с сильным сопротивлением, наемники понесли потери, что вынудило ВСУ задействовать более подготовленные подразделения.

Тем временем на других участках фронта продолжаются ожесточенные бои. В частности на южнодонецком направлении, российские войска продолжают наступление, закрепившись в Новоселовке и освободив Камышеваху. Активные бои также ведутся на запорожском направлении в районе Степногорска и Покровске (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Сумское направление

На Сумском направлении сохраняется напряженная обстановка. В Юнаковке идут тяжелые бои. В Алексеевке войска РФ восстановили контроль после контратаки ВСУ.

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжаются активные действия в районе Волчанска. Также бои идут на подступах к Синельниково.

Донецкое направление

Краснолиманское направление

Российские войска на Краснолиманском направлении продвинулись в сторону Шандриголово и Дерилово, а также в районе Зеленой Долины и севернее Красного Лимана. Одновременно продолжаются бои в Колодези и Заречном, где были отражены контратаки ВСУ. На Северском направлении российские силы отмечают продвижение в Кременских лесах, пишут telegram-каналы «Два Майора» и WarGonzo.

Константиновское направление

На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои у Клебан-Быкского водохранилища и севернее Полтавки, где ВС РФ ведут наступление в сторону Шахово и Софиевки. Российские войска продвигаются восточнее Шахово и расширяют зону контроля к востоку и северо-востоку от освобожденной ранее Нелеповки.

Покровское направление

В районе Покровска (Красноармейска) продолжаются бои, особенно вблизи Удачного и на южных окраинах города, где российские войска пытаются выйти к многоэтажным кварталам, а ВСУ проводят контратаки. Восточнее Мирнограда российские подразделения ведут активные действия у шахты «Капитальная».

Бои идут также в районе Новоэкономического, Родинского и Красного Лимана. На Добропольском участке российские войска перерезали важную трассу снабжения между Добропольем и Краматорском, что осложнило логистику ВСУ на северном фланге.

Южнодонецкое направление

На южнодонецком направлении российские войска освободили поселок Камышеваха. Кроме этого, им также удалось закрепиться в Новоселовке. Вблизи Искры и Зеленого Гая продолжаются столкновения, линия фронта остается прежней.

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские войска ведут интенсивный штурм Степногорска. В этом населенном пункте им удалось добиться определенных тактических успехов. Бои продолжаются у Малой Токмачки и на окраинах Плавней, где ни одна из сторон пока не контролирует ситуацию. Кроме того, на южной окраине Приморского украинские военные были взяты в плен.

Херсонское направление

Власти Херсонской области сообщили о трех раненых мирных жителях после обстрелов ВСУ в Голой Пристани, Великой Лепетихе и Великих Копанях. Кроме того, атакам подверглись Алешки, Горностаевка, Заводовка, Днепряны, Каиры, Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка и Тарасовка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После освобождения российскими войсками Часова Яра украинская сторона перебросила под населенный пункт польских и темнокожих наемников. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их информации, столкнувшись с сильным сопротивлением, наемники понесли потери, что вынудило ВСУ задействовать более подготовленные подразделения. Тем временем на других участках фронта продолжаются ожесточенные бои. В частности на южнодонецком направлении, российские войска продолжают наступление, закрепившись в Новоселовке и освободив Камышеваху. Активные бои также ведутся на запорожском направлении в районе Степногорска и Покровске (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Сумское направление На Сумском направлении сохраняется напряженная обстановка. В Юнаковке идут тяжелые бои. В Алексеевке войска РФ восстановили контроль после контратаки ВСУ. Харьковское направление На Харьковском направлении продолжаются активные действия в районе Волчанска. Также бои идут на подступах к Синельниково. Донецкое направление Краснолиманское направление Российские войска на Краснолиманском направлении продвинулись в сторону Шандриголово и Дерилово, а также в районе Зеленой Долины и севернее Красного Лимана. Одновременно продолжаются бои в Колодези и Заречном, где были отражены контратаки ВСУ. На Северском направлении российские силы отмечают продвижение в Кременских лесах, пишут telegram-каналы «Два Майора» и WarGonzo. Константиновское направление На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои у Клебан-Быкского водохранилища и севернее Полтавки, где ВС РФ ведут наступление в сторону Шахово и Софиевки. Российские войска продвигаются восточнее Шахово и расширяют зону контроля к востоку и северо-востоку от освобожденной ранее Нелеповки. Покровское направление В районе Покровска (Красноармейска) продолжаются бои, особенно вблизи Удачного и на южных окраинах города, где российские войска пытаются выйти к многоэтажным кварталам, а ВСУ проводят контратаки. Восточнее Мирнограда российские подразделения ведут активные действия у шахты «Капитальная». Бои идут также в районе Новоэкономического, Родинского и Красного Лимана. На Добропольском участке российские войска перерезали важную трассу снабжения между Добропольем и Краматорском, что осложнило логистику ВСУ на северном фланге. Южнодонецкое направление На южнодонецком направлении российские войска освободили поселок Камышеваха. Кроме этого, им также удалось закрепиться в Новоселовке. Вблизи Искры и Зеленого Гая продолжаются столкновения, линия фронта остается прежней. Запорожское направление На Запорожском направлении российские войска ведут интенсивный штурм Степногорска. В этом населенном пункте им удалось добиться определенных тактических успехов. Бои продолжаются у Малой Токмачки и на окраинах Плавней, где ни одна из сторон пока не контролирует ситуацию. Кроме того, на южной окраине Приморского украинские военные были взяты в плен. Херсонское направление Власти Херсонской области сообщили о трех раненых мирных жителях после обстрелов ВСУ в Голой Пристани, Великой Лепетихе и Великих Копанях. Кроме того, атакам подверглись Алешки, Горностаевка, Заводовка, Днепряны, Каиры, Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка и Тарасовка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...