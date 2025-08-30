Под Часовым Яром ВСУ бросили в бой темнокожих наемников: карта СВО на 30 августа

После освобождения российскими войсками Часова Яра украинская сторона перебросила под населенный пункт польских и темнокожих наемников. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их информации, столкнувшись с сильным сопротивлением, наемники понесли потери, что вынудило ВСУ задействовать более подготовленные подразделения.
Тем временем на других участках фронта продолжаются ожесточенные бои. В частности на южнодонецком направлении, российские войска продолжают наступление, закрепившись в Новоселовке и освободив Камышеваху. Активные бои также ведутся на запорожском направлении в районе Степногорска и Покровске (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
На Сумском направлении сохраняется напряженная обстановка. В Юнаковке идут тяжелые бои. В Алексеевке войска РФ восстановили контроль после контратаки ВСУ.
Харьковское направление
На Харьковском направлении продолжаются активные действия в районе Волчанска. Также бои идут на подступах к Синельниково.
Донецкое направление
Краснолиманское направление
Российские войска на Краснолиманском направлении продвинулись в сторону Шандриголово и Дерилово, а также в районе Зеленой Долины и севернее Красного Лимана. Одновременно продолжаются бои в Колодези и Заречном, где были отражены контратаки ВСУ. На Северском направлении российские силы отмечают продвижение в Кременских лесах, пишут telegram-каналы «Два Майора» и WarGonzo.
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои у Клебан-Быкского водохранилища и севернее Полтавки, где ВС РФ ведут наступление в сторону Шахово и Софиевки. Российские войска продвигаются восточнее Шахово и расширяют зону контроля к востоку и северо-востоку от освобожденной ранее Нелеповки.
Покровское направление
В районе Покровска (Красноармейска) продолжаются бои, особенно вблизи Удачного и на южных окраинах города, где российские войска пытаются выйти к многоэтажным кварталам, а ВСУ проводят контратаки. Восточнее Мирнограда российские подразделения ведут активные действия у шахты «Капитальная».
Бои идут также в районе Новоэкономического, Родинского и Красного Лимана. На Добропольском участке российские войска перерезали важную трассу снабжения между Добропольем и Краматорском, что осложнило логистику ВСУ на северном фланге.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении российские войска освободили поселок Камышеваха. Кроме этого, им также удалось закрепиться в Новоселовке. Вблизи Искры и Зеленого Гая продолжаются столкновения, линия фронта остается прежней.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские войска ведут интенсивный штурм Степногорска. В этом населенном пункте им удалось добиться определенных тактических успехов. Бои продолжаются у Малой Токмачки и на окраинах Плавней, где ни одна из сторон пока не контролирует ситуацию. Кроме того, на южной окраине Приморского украинские военные были взяты в плен.
Херсонское направление
Власти Херсонской области сообщили о трех раненых мирных жителях после обстрелов ВСУ в Голой Пристани, Великой Лепетихе и Великих Копанях. Кроме того, атакам подверглись Алешки, Горностаевка, Заводовка, Днепряны, Каиры, Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка и Тарасовка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.