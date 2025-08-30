Какие ограничения ждут россиян 1 сентября

В преддверии Дня знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, власти нескольких российских регионов приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер. Они затрагивают как продажи алкогольной продукции, так и порядок проведения школьных праздников.
Так, в Челябинске и Краснодаре торжественные линейки будут организованы в сокращенном формате: участие в них смогут принять только учащиеся первых и выпускных классов, а присутствие родителей будет существенно ограничено. Введение подобных мер обусловлено стремлением обеспечить общественную безопасность и создать комфортные условия для школьников в начале нового учебного года. Подробнее о том, что ждет жителей регионов — в материале URA.RU.
Где будет запрещена продажа алкоголя 1 сентября
В 2025 году запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День знаний введен во многих субъектах Российской Федерации. В их числе:
- Адыгея;
- Республика Алтай;
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Бурятия;
- Волгоградская область;
- Вологодская область;
- Дагестан;
- Забайкальский край;
- Ингушетия;
- Иркутская область;
- Калининградская область;
- Калмыкия;
- Камчатский край ;
- Карачаево-Черкесия;
- Карелия;
- Кемеровская область (Кузбасс);
- Кировская область;
- Республика Коми;
- Курская область;
- Ленинградская область;
- Липецкая область;
- Луганская Народная Республика;
- Магаданская область;
- Республика Марий Эл;
- Мурманская область;
- Ненецкий автономный округ;
- Оренбургская область;
- Пермский край;
- Приморский край;
- Псковская область;
- Ростовская область (часть муниципалитетов, напр. Новочеркасск);
- Рязанская область;
- Саратовская область;
- Сахалинская область;
- Севастополь;
- Тюменская область;
- Удмуртия;
- Ульяновская область;
- Хабаровский край;
- Чувашия;
- Чукотский автономный округ.
Время действия запрета
В большинстве регионов продажа алкоголя будет запрещена на сутки — с 00:00 до 24:00 1 сентября. Однако в ряде субъектов будут установлены отдельные временные рамки. Например, в Кемеровской области (Кузбасс) торговля спиртным будет ограничена с 22:00 до 09:00. Законодательство позволяет регионам самостоятельно корректировать часы действия запрета, но только ужесточая их, пишет News.Mail.ru.
Исключения
Несмотря на ограничения, в большинстве регионов кафе и рестораны продолжат работать в обычном режиме. Реализация алкоголя в заведениях общепита не будет запрещена. В некоторых случаях небольшие бары также продолжат обслуживать клиентов, особенно в жилых районах.
В Сахалинской области запрет будет действовать только в населенных пунктах, где проходят школьные линейки. В то время, как в Тюмени — вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей.
Размер штрафов за продажу алкоголя
За несоблюдение запрета на продажу алкоголя 1 сентября предусмотрены серьезные штрафы. Для индивидуальных предпринимателей сумма составляет от 20 000 до 40 000 рублей, для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей. Кроме того, вся партия незаконно реализованной алкогольной продукции подлежит конфискации.
Школьные линейки: в каких регионах будут действовать ограничения
Крым и Ростовская область
В Крыму и Ростовской области введут ограничения на число участников школьных линеек в День знаний. Как сообщили в министерстве образования Ростовской области, школам рекомендовано проводить торжественные мероприятия в закрытых помещениях и с минимальным количеством участников. В Крыму, по словам заместителя министра образования Ильи Донченко, линейки пройдут только для 1, 9 и 11 классов в актовых залах или холлах, а для остальных учеников — в классах.
Астраханская область
В школах Астраханской области к 1 сентября усилят меры безопасности. В частности, ужесточат пропускной режим. Во время праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, в учреждениях также будет дежурить медицинский работник для оказания первой помощи.
Севастополь
В Севастополе торжественные линейки 1 сентября пройдут в обычном формате с соблюдением всех региональных требований безопасности, сообщает департамент образования и науки. На территории школ в этот день не допустят посторонних лиц и строительные бригады.
Вместе с сотрудниками полиции у учебных заведений будут дежурить народные дружинники и казаки. Руководителям школ поручено провести дополнительные проверки помещений, усилить контрольно-пропускной режим, физическую охрану, а также системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения.
Челябинск
В Челябинске линейки 1 сентября состоятся лишь для первоклассников и выпускников с целью безопасности. По словам замглавы города Сергея Авдеева, в школы смогут пройти только родители первоклассников. В некоторых учреждениях мероприятия пройдут внутри зданий. Все школы к началу учебного года обязаны установить металлодетекторы, системы контроля доступа и организовать дежурства полиции.
Краснодар
В Краснодаре, как и в Челябинске, на линейку смогут попасть только ученики 1, 9 и 11 классов. Торжественные мероприятия будут проходить в две смены и без родителей. Глава города Евгений Наумов объявил, что во время праздника калитки в школьные дворы будут закрыты, а на линейке смогут присутствовать всего 1-2 взрослых от класса.
Курская область
В Курской области линейки 1 сентября пройдут с усиленными мерами безопасности и только для учеников 1, 5, 9 и 11 классов. Остальные проведут тематические классные часы в кабинетах. По словам зампреда правительства региона Оксаны Крутько, мероприятия состоятся в закрытых помещениях с ограниченным числом гостей.
Москва
В Москве линейки на улице пройдут только для первоклассников, остальные ученики встретят День знаний в помещениях школы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Санкт-Петербург
Комитет образования Санкт-Петербурга сообщил, что праздничные мероприятия ко Дню знаний пройдут во всех городских школах. Ограничения по количеству гостей не установлены, формат проведения линеек каждая школа определяет самостоятельно.
