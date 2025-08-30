Какие ограничения ждут россиян 1 сентября

В ряде регионах РФ 1 сентября будут введены ограничения на проведение линеек
В некоторых регионах РФ школьные линейки пройдут без участия родителей
В некоторых регионах РФ школьные линейки пройдут без участия родителей Фото:

В преддверии Дня знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, власти нескольких российских регионов приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер. Они затрагивают как продажи алкогольной продукции, так и порядок проведения школьных праздников.

Так, в Челябинске и Краснодаре торжественные линейки будут организованы в сокращенном формате: участие в них смогут принять только учащиеся первых и выпускных классов, а присутствие родителей будет существенно ограничено. Введение подобных мер обусловлено стремлением обеспечить общественную безопасность и создать комфортные условия для школьников в начале нового учебного года. Подробнее о том, что ждет жителей регионов — в материале URA.RU.

Где будет запрещена продажа алкоголя 1 сентября

В 2025 году запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День знаний введен во многих субъектах Российской Федерации. В их числе: 

  • Адыгея;
  • Республика Алтай;
  • Астраханская область;
  • Белгородская область;
  • Бурятия;
  • Волгоградская область;
  • Вологодская область;
  • Дагестан;
  • Забайкальский край;
  • Ингушетия;
  • Иркутская область;
  • Калининградская область;
  • Калмыкия;
  • Камчатский край ;
  • Карачаево-Черкесия;
  • Карелия;
  • Кемеровская область (Кузбасс);
  • Кировская область;
  • Республика Коми;
  • Курская область;
  • Ленинградская область;
  • Липецкая область;
  • Луганская Народная Республика;
  • Магаданская область;
  • Республика Марий Эл;
  • Мурманская область;
  • Ненецкий автономный округ;
  • Оренбургская область;
  • Пермский край;
  • Приморский край;
  • Псковская область;
  • Ростовская область (часть муниципалитетов, напр. Новочеркасск);
  • Рязанская область;
  • Саратовская область;
  • Сахалинская область;
  • Севастополь;
  • Тюменская область;
  • Удмуртия;
  • Ульяновская область;
  • Хабаровский край;
  • Чувашия;
  • Чукотский автономный округ.

Время действия запрета

В большинстве регионов продажа алкоголя будет запрещена на сутки — с 00:00 до 24:00 1 сентября. Однако в ряде субъектов будут установлены отдельные временные рамки. Например, в Кемеровской области (Кузбасс) торговля спиртным будет ограничена с 22:00 до 09:00. Законодательство позволяет регионам самостоятельно корректировать часы действия запрета, но только ужесточая их, пишет News.Mail.ru.

Исключения

Несмотря на ограничения, в большинстве регионов кафе и рестораны продолжат работать в обычном режиме. Реализация алкоголя в заведениях общепита не будет запрещена. В некоторых случаях небольшие бары также продолжат обслуживать клиентов, особенно в жилых районах.

В Сахалинской области запрет будет действовать только в населенных пунктах, где проходят школьные линейки. В то время, как в Тюмени — вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей.

Размер штрафов за продажу алкоголя

За несоблюдение запрета на продажу алкоголя 1 сентября предусмотрены серьезные штрафы. Для индивидуальных предпринимателей сумма составляет от 20 000 до 40 000 рублей, для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей. Кроме того, вся партия незаконно реализованной алкогольной продукции подлежит конфискации.

Школьные линейки: в каких регионах будут действовать ограничения

Крым и Ростовская область

В Крыму и Ростовской области введут ограничения на число участников школьных линеек в День знаний. Как сообщили в министерстве образования Ростовской области, школам рекомендовано проводить торжественные мероприятия в закрытых помещениях и с минимальным количеством участников. В Крыму, по словам заместителя министра образования Ильи Донченко, линейки пройдут только для 1, 9 и 11 классов в актовых залах или холлах, а для остальных учеников — в классах.

Астраханская область

В школах Астраханской области к 1 сентября усилят меры безопасности. В частности, ужесточат пропускной режим. Во время праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, в учреждениях также будет дежурить медицинский работник для оказания первой помощи.

Севастополь

В Севастополе торжественные линейки 1 сентября пройдут в обычном формате с соблюдением всех региональных требований безопасности, сообщает департамент образования и науки. На территории школ в этот день не допустят посторонних лиц и строительные бригады.

Вместе с сотрудниками полиции у учебных заведений будут дежурить народные дружинники и казаки. Руководителям школ поручено провести дополнительные проверки помещений, усилить контрольно-пропускной режим, физическую охрану, а также системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения.

Челябинск

В Челябинске линейки 1 сентября состоятся лишь для первоклассников и выпускников с целью безопасности. По словам замглавы города Сергея Авдеева, в школы смогут пройти только родители первоклассников. В некоторых учреждениях мероприятия пройдут внутри зданий. Все школы к началу учебного года обязаны установить металлодетекторы, системы контроля доступа и организовать дежурства полиции.

Краснодар

В Краснодаре, как и в Челябинске, на линейку смогут попасть только ученики 1, 9 и 11 классов. Торжественные мероприятия будут проходить в две смены и без родителей. Глава города Евгений Наумов объявил, что во время праздника калитки в школьные дворы будут закрыты, а на линейке смогут присутствовать всего 1-2 взрослых от класса.

Курская область

В Курской области линейки 1 сентября пройдут с усиленными мерами безопасности и только для учеников 1, 5, 9 и 11 классов. Остальные проведут тематические классные часы в кабинетах. По словам зампреда правительства региона Оксаны Крутько, мероприятия состоятся в закрытых помещениях с ограниченным числом гостей.

Москва

В Москве линейки на улице пройдут только для первоклассников, остальные ученики встретят День знаний в помещениях школы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Санкт-Петербург

Комитет образования Санкт-Петербурга сообщил, что праздничные мероприятия ко Дню знаний пройдут во всех городских школах. Ограничения по количеству гостей не установлены, формат проведения линеек каждая школа определяет самостоятельно.

