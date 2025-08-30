Появилось фото предполагаемого убийцы Парубия во Львове

Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства убийства бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. В издании «Политика страны» уже опубликовали фото предполагаемого убийцы.
«Предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия», — подписало издание публикацию. Трагедия произошла сегодня около полудня: в полицию поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. Выстрел пришелся Андрею Парубию в голову, он скончался на месте.
Для проведения расследования привлечены сотрудники Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также другие профильные ведомства. Сейчас личность стрелявшего и его местонахождение устанавливаются.
