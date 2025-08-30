Появилось фото предполагаемого убийцы Парубия во Львове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Львовской области ищут предполагаемого убийцу экс-депутата
Власти Львовской области ищут предполагаемого убийцу экс-депутата Фото:
новость из сюжета
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства убийства бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. В издании «Политика страны» уже опубликовали фото предполагаемого убийцы. 

«Предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия», — подписало издание публикацию. Трагедия произошла сегодня около полудня: в полицию поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. Выстрел пришелся Андрею Парубию в голову, он скончался на месте.

Для проведения расследования привлечены сотрудники Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также другие профильные ведомства. Сейчас личность стрелявшего и его местонахождение устанавливаются.

Украинские СМИ опубликовали фото предполагаемого убийцы Парубия
Украинские СМИ опубликовали фото предполагаемого убийцы Парубия
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства убийства бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. В издании «Политика страны» уже опубликовали фото предполагаемого убийцы.  «Предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия», — подписало издание публикацию. Трагедия произошла сегодня около полудня: в полицию поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. Выстрел пришелся Андрею Парубию в голову, он скончался на месте. Для проведения расследования привлечены сотрудники Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также другие профильные ведомства. Сейчас личность стрелявшего и его местонахождение устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...