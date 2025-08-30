Журналист Глагола: в Парубия стреляли восемь раз

На месте гибели Парубия обнаружили семь гильз, пишут украинские СМИ
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

По бывшему спикеру Верховной Рады, экс-секретарю СНБО Украины Андрею Парубию было произведено восемь выстрелов, сообщил журналист Виталий Глагола. Также в украинских СМИ пишут, что во Львове на месте гибели мужчины обнаружено семь гильз. 

«В Парубия стреляли восемь раз», — завил Глагола в telegram-канале. По информации агентства «УНИАН», предварительно установлено, что стрельбу открыл курьер одной из служб доставки еды. Сейчас его местонахождение устанавливается. В издании «Политика страны» уточнили, что убийцей был курьер компании «Глово». 

В РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники сообщили, что на одной из улиц Львова, где произошло убийство было обнаружено семь гильз. Для проведения расследования привлечены сотрудники всех ключевых профильных ведомств страны. Известно, что Андрей Парубий был причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 

