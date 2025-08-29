29 августа 2025

На стройке ЯНАО упал кран. Фото

В Ноябрьске (ЯНАО) на стройке по улице Изыскателей упал кран. Об этом сообщили очевидцы.

«Упал кран по Изыскателей на стройке», — написано в telegram-канале NSK. Также автор приложил фотографию.

Корреспондент URA.RU оперативно прибыл на место, однако следов падения крана не обнаружил. «Он не упал — просто облокотился на дом. Подняли автокраном. Повреждений не нанес», — рассказали ему строители. Пострадавших нет.

