Разрушений и пострадавших нет
В Ноябрьске (ЯНАО) на стройке по улице Изыскателей упал кран. Об этом сообщили очевидцы.
«Упал кран по Изыскателей на стройке», — написано в telegram-канале NSK. Также автор приложил фотографию.
Корреспондент URA.RU оперативно прибыл на место, однако следов падения крана не обнаружил. «Он не упал — просто облокотился на дом. Подняли автокраном. Повреждений не нанес», — рассказали ему строители. Пострадавших нет.
