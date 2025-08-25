Восемь жителей Курска воссоединились с семьей после возвращения с Украины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все прибывшие были встречены специалистами и волонтерами (архивное фото)
Все прибывшие были встречены специалистами и волонтерами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курск прибыли восемь жителей Суджи и Суджанского района, возвращенных с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Восемь человек, возвращённых в результате переговорного процесса, прибыли в Курск!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Все прибывшие были встречены специалистами и волонтерами, которые оказали необходимую помощь по размещению и обеспечению первоочередных нужд.

Сразу после прибытия всех вернувшихся осмотрели врачи. По словам Хинштейна, один из мужчин получил ранение в оккупированном селе, когда попал под обстрел, выйдя за водой. В дальнейшем к работе приступят соцработники. Они помогут восстановить утраченные документы, а также оформить все положенные выплаты, включая президентские выплаты в размере 65 тысяч рублей.

Из восьми вернувшихся трое — мужчины, четверо — женщины. Возраст всех прибывших — от 64 до 75 лет. Двое уже были встречены родственниками, остальные получили временное жилье, а также спальные места, продукты питания, вещи первой необходимости и одежду. Хинштейн отметил, что намерен лично навестить вернувшихся жителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курск прибыли восемь жителей Суджи и Суджанского района, возвращенных с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Восемь человек, возвращённых в результате переговорного процесса, прибыли в Курск!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Все прибывшие были встречены специалистами и волонтерами, которые оказали необходимую помощь по размещению и обеспечению первоочередных нужд. Сразу после прибытия всех вернувшихся осмотрели врачи. По словам Хинштейна, один из мужчин получил ранение в оккупированном селе, когда попал под обстрел, выйдя за водой. В дальнейшем к работе приступят соцработники. Они помогут восстановить утраченные документы, а также оформить все положенные выплаты, включая президентские выплаты в размере 65 тысяч рублей. Из восьми вернувшихся трое — мужчины, четверо — женщины. Возраст всех прибывших — от 64 до 75 лет. Двое уже были встречены родственниками, остальные получили временное жилье, а также спальные места, продукты питания, вещи первой необходимости и одежду. Хинштейн отметил, что намерен лично навестить вернувшихся жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...