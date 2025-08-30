В США пользователи соцсетей активно распространяют теорию о предполагаемой смерти президента Дональда Трампа. На платформы X публикуются соответствующие мемы, а среди популярных тем оказались хештеги trump is dead («Трамп мертв»), trump died («Трамп умер») и it happened («Это произошло»). Согласно данным СМИ, последний раз американского лидера видели на публике 24 августа — он неожиданно посетил свой гольф-клуб в Вирджинии вместе с экс-бейсболистом Роджером Клеменсом. Позже, 26 августа, президент провел встречу с членами правительства в Белом доме.
С тех пор глава государства не появлялся на публичных мероприятиях, что является нетипичным для его графика. Кроме того, на ближайшие выходные у Дональда Трампа не запланировано выступлений. Именно на фоне этого появилось множество конспирологических версий о его возможной смерти. Хотя политик публикует посты в своей соцсети Truth Social — последний был размещен утром 30 августа. В Белом доме не комментировали слухи в интернете. Дополнительное внимание вызвало высказывание вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил о своей готовности занять пост президента США в случае трагедии с нынешним главой. Что все-таки произошло с Дональдом Трампом, причем тут предсказания из мультсериала «Симпсоны», «индекс пиццы» и «черная метка» королевы Елизаветы II — в материале URA.RU.
«Черная метка» королевы: на руке Трампа заметили синяки
Сторонники гипотезы о смерти американского лидера полагают, что причиной этому мог стать сердечный приступ или иное заболевание сердечно-сосудистой системы. В подтверждение версии они указывают на «отекшие лодыжки» президента и крупный синяк на тыльной стороне его руки. Подобные гематомы, как отмечают сторонники теории, были зафиксированы и у королевы Елизаветы II 6 сентября 2022 года — за два дня до ее смерти.
Представители Белого дома 17 июля официально подтвердили, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность — заболевание, характерное для пожилых людей и тех, кому длительное время приходится стоять на ногах. Основные симптомы патологии включают отеки, синяки, варикозное расширение вен и боли в ногах. По заверениям личного врача президента США Шона Барбареллы, заболевание не представляет опасности для жизни, а сам политик находится «в отличном состоянии».
Пользователи соцсетей 24 августа обратили внимание на то, что Доналд Трамп попытался скрыть синяк на руке при помощи плотного слоя грима. В ответ на это Барбарелла вновь подчеркнул отсутствие угрозы здоровью политика, объяснив появление гематомы «регулярным приемом аспирина» и «частыми рукопожатиями».
Кто предсказывал смерть Трампа
Различные пророчества о гибели американского президента подкрепляют уверенность конспирологов. Одним из примеров стало вирусное в интернете видео, на котором молодая женщина утверждает, что предвидела смерть Дональда Трампа — якобы это произойдет «в конце августа».
«Трамп умрет 24 августа в 9 утра. От сердечного приступа, ловите меня на слове. Правда, я не знаю, это будет в 9 утра по его времени или 9 утра по моему времени», — утверждает девушка в видео, опубликованном пользователем TikTok joscha0690.
Кроме того, в соцсетях в июле этого года стало популярным видео с эпизодом из мультсериала «Симпсоны» — на кадрах персонаж, внешне напоминающий Трампа, во время телевизионного выступления хватается за грудь и падает. Закадровый голос утверждает, что событие относится к «августу 2025 года», однако никаких достоверных доказательств этого нет. Конспирологи полагают, что создатели «Симпсонов» уже якобы предсказывали ряд значимых событий, включая избрание политика на пост президента США, и поэтому допускают вероятность предсказания и его смерти.
Что такое «индекс пиццы» и почему он резко вырос
Еще одним основанием для конспирологов послужил внезапный скачок на 476% так называемого «пицца-индекса» — показателя объема заказов пиццы с доставкой в столичных пиццериях. Ранее эксперты неоднократно отмечали: когда президент США остается в Белом доме или высшее военное командование собирается на экстренные совещания в Пентагоне ночью, то количество доставок пицц заметно увеличивается — чиновники предпочитают принимать пищу прямо на рабочих местах.
Однако, согласно данным сайта Pentagon Pizza Index, существенных изменений данного индекса за последнее время не зафиксировано. Текущий уровень оценивается как DEFCON 5, что соответствует «самой низкой степени боевой готовности». Как сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома, Дональд Трамп чувствует себя хорошо и планирует утром сыграть партию в гольф.
Странное заявление Вэнса о Трампе
Заявление, сделанное недавно вице-президентом США, вызвало широкий резонанс среди общественности и стало источником многочисленных слухов. В интервью изданию USA Today он выразил готовность взять на себя руководство Штатами, если Дональд Трамп не сможет завершить свой президентский срок.
«Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — отметил Джей Ди Вэнс. Он также подчеркнул, что американский лидер находится в отличной физической форме и способен реализовать масштабные инициативы на благо граждан США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.