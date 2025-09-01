Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя наилучшим образом. Это его первый комментарий после распространенных слухов о его смерти. Об этом заявил сам президент в социальных сетях.
«Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», — заявил Трамп. Сделал он это в Truth Social.
Слухи о смерти Дональда Трампа начали распространяться в соцсетях после его длительного отсутствия на публике и появления у него синяков на руке, что пользователи связали с проблемами со здоровьем. Вице-президент Джей Ди Вэнс также сделал заявление о готовности возглавить страну в случае трагедии, однако Белый дом и личный врач Трампа неоднократно опровергали угрозу его жизни, подтверждая, что президент находится в хорошем состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.