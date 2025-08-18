Путин сделал новый ход после встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин после российско-американского саммита на Аляске созвонился с лидерами ряда государств и рассказал им об итогах переговоров с Дональдом Трампом. Как объяснил URA.RU главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин, это показывает многостороннюю политику Москвы и готовность учитывать интересы ближайших партнеров РФ при решении глобальных вопросов.
О международных телефонных разговорах Путина пресс-служба президента России сообщила в коротких релизах. По содержанию заявления похожи. «Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске», — сказано в сообщениях.
В воскресенье Путин поговорил с лидерами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Белоруссии Александром Лукашенко. В понедельник 18 августа — с президентами ЮАР Сирилом Рамафозой и Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Бразилии Лулой да Силвой, Киргизии Садыром Жапаровым, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Все лидеры поддержали мирный процесс и желание урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем.
Отметим, что с коллегами Путин пообщался и до встречи с Трампом. Тогда он рассказал о подготовке к саммиту. В целом, это демонстрирует многостороннюю политику Москвы, объяснил URA.RU главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин.
«Россия всегда говорила о необходимости учитывать интересы всех стран, о глобальной безопасности, о дипломатических мерах в урегулировании конфликтов. Поэтому до встречи с Трампом и после нее Путин провел разговор с нашими традиционными партнерами, в отношениях с которыми не возникает каких-то проблем, — это и члены БРИКС, и члены ШОС, и члены ОДКБ», — отметил Савин.
Нормализация отношений между Россией и США важны не только для самих этих стран. Это отражается и на их партнерах, в частности, на государствах, с лидерами которых пообщался Путин.
«США — одна из держав, которая влияет на ход дел в мире. В зависимости от того, какие лидер Америки будет принимать решения, будут разворачиваться те или иные события. США могут продавить санкции против того или иного государства, поддержать одну из сторон в военном конфликте, как это было в случае с ирано-израильским конфликтом совсем недавно. В интересах и России, и США иметь нормальные отношения, чтобы никто не переходил за „красные линии“», — заключил эксперт.
