У екатеринбуржцев пропал мобильный интернет

В Екатеринбурге в ночь на 1 сентября пользователи оператора Т2 и Yota жалуются на ограничения в работе мобильного интернета, которые вводятся в целях повышения безопасности. Подобная ситуация также наблюдаются и у других мобильных операторов, в том числе у «Билайна», «Мотива», «Мегафона» и «МТС». На неполадки со связью пожаловался читатель URA.RU.
«Хотел такси заказать, а интернет вообще не работает. Попробовал разные симки, а результат один», — сообщает собеседник агентства.
«В данный момент сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. В регионе возможны временные точечные ограничения в работе мобильного интернета по независящим от оператора обстоятельствам», — рассказали в пресс-службе Т2.
Согласно статистике сервиса DownDetector, рост жалоб начался около 23:00 31 августа. О перебоях в работе мобильного интернета свердловчане сообщают с начала июня. Как рассказывали в антитеррористической комиссии региона, интернет замедляют для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.
