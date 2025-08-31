Мышь залетела в кабинет во время классного часа
В Тюмени в школе №58 летучая мышь «сорвала» классный час второклассникам. Млекопитающее залетело в кабинет, из-за чего детей пришлось вывести из класса. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Мы сначала подумали, что в кабинет прилетела птица. Потом пригляделись, а это летучая мышка. Ребят вывели из кабинета и отпустили по домам, а животное начали ловить», — рассказали URA.RU очевидцы.
По словам учителя, инцидент произошел в конце занятия. Летучую мышку поймали.
