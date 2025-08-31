31 августа 2025

В Тюмени летучая мышь сорвала школьникам классный час. Видео

В Тюмени летучая мышь залетела к школьникам на классный час
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мышь залетела в кабинет во время классного часа
Мышь залетела в кабинет во время классного часа Фото:

В Тюмени в школе №58 летучая мышь «сорвала» классный час второклассникам. Млекопитающее залетело в кабинет, из-за чего детей пришлось вывести из класса. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Мы сначала подумали, что в кабинет прилетела птица. Потом пригляделись, а это летучая мышка. Ребят вывели из кабинета и отпустили по домам, а животное начали ловить», — рассказали URA.RU очевидцы.

По словам учителя, инцидент произошел в конце занятия. Летучую мышку поймали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в школе №58 летучая мышь «сорвала» классный час второклассникам. Млекопитающее залетело в кабинет, из-за чего детей пришлось вывести из класса. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Мы сначала подумали, что в кабинет прилетела птица. Потом пригляделись, а это летучая мышка. Ребят вывели из кабинета и отпустили по домам, а животное начали ловить», — рассказали URA.RU очевидцы. По словам учителя, инцидент произошел в конце занятия. Летучую мышку поймали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...