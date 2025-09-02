В Турции усилили поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

Турецкие власти проводят масштабные поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время международного заплыва через Босфор 24 августа. Спортсмен не появился на финише, среди 3000 участников из 81 страны.
«Поиски ведутся по всем направлениям. Точки пока не могу сообщить, так как кроме поиска идет еще и следствие», — рассказала родственница жены спортсмена Алена Караман для ТАСС.
Основатель школы плавания Свечников участвовал в ежегодном массовом заплыве, который считается одним из самых престижных в мире. Во время соревнований спортсмен бесследно исчез. Инцидент расследуется турецкими правоохранительными органами.
