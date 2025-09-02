Ким Чен Ын прибыл в Пекин, где собрались Путин и Си Цзиньпин

Специальный поезд, на котором северокорейский лидер Ким Чен Ын направился в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, был замечен в Пекине. Об этом сообщает агентства Reuters и AFP, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
«Северокорейский поезд оливково-зеленого цвета, украшенный золотой полосой, доставил лидера Ким Чен Ына во вторник в Китай на грандиозный военный парад»,— пишет агентство AFP. Торжество намечено на 3 сентября. Отмечается, что на мероприятии также будут присутствовать лидеры КНР и России — Си Цзиньпин и Владимир Путин, — а также представители более 20 иностранных государств. На месте также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
В ночь на 2 сентября радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что поезд с Ким Чен Ыном пересек границу между Северной Кореей и Китаем. В Пекин политика пригласило китайское руководство.
