Ким Чен Ын прибыл в Пекин, где собрались Путин и Си Цзиньпин

Ким Чен Ын уже находится в Пекине, пишут западные СМИ
Ким Чен Ын уже находится в Пекине, пишут западные СМИ Фото:
новость из сюжета
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Специальный поезд, на котором северокорейский лидер Ким Чен Ын направился в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, был замечен в Пекине. Об этом сообщает агентства Reuters и AFP, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

«Северокорейский поезд оливково-зеленого цвета, украшенный золотой полосой, доставил лидера Ким Чен Ына во вторник в Китай на грандиозный военный парад»,— пишет агентство AFP. Торжество намечено на 3 сентября. Отмечается, что на мероприятии также будут присутствовать лидеры КНР и России — Си Цзиньпин и Владимир Путин, — а также представители более 20 иностранных государств. На месте также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

В ночь на 2 сентября радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что поезд с Ким Чен Ыном пересек границу между Северной Кореей и Китаем. В Пекин политика пригласило китайское руководство. 

