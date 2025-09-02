Фицо пообещал Путину обсудить с Зеленским острый вопрос

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал президенту РФ Владимиру Путину обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским острый вопрос нефтепровода «Дружба». Об этом сообщают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.
Встреча Роберта Фицо и Владимира Путина стартовала в Пекине. Одной из центральных тем стала ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» и недавние атаки на его инфраструктуру, которые исходили с территории Украины. Фицо подчеркнул, что Словакия «очень жестко» реагирует на подобные инциденты. Премьер-министр Словакии заверил Путина, что намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с Зеленским. Переговоры между ними запланированы на пятницу в Ужгороде.
В ходе встречи Фицо выразил благодарность российской стороне за гостеприимство, оказанное делегации Словакии во время недавнего визита на Парад Победы в Москве. Путин, открывая переговоры, напомнил о недавнем визите Фицо в Москву и выразил признательность за «независимую политику», которую проводит глава словацкого правительства.
