Анонсирована новая встреча между представителями России и США

Ушаков: запланированы новые консультации России и США
РФ и США есть что обсудить в рамках восстановления отношений, заявил Ушаков
РФ и США есть что обсудить в рамках восстановления отношений, заявил Ушаков

Запланирован новый раунд межмидовских консультаций России и США. О планируемой встрече сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций», — заявил Ушаков. По его словам, многие вопросы по взаимодействию стран по-прежнему остаются нерешенными. Его слова передает ТАСС.

Россия и США начали предпринимать шаги к постановлению двухсторонних отношений. Ранее Москва подняла вопрос о возобновлении авиасообщения с США.

