Анонсирована новая встреча между представителями России и США

РФ и США есть что обсудить в рамках восстановления отношений, заявил Ушаков
Запланирован новый раунд межмидовских консультаций России и США. О планируемой встрече сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций», — заявил Ушаков. По его словам, многие вопросы по взаимодействию стран по-прежнему остаются нерешенными. Его слова передает ТАСС.
Россия и США начали предпринимать шаги к постановлению двухсторонних отношений. Ранее Москва подняла вопрос о возобновлении авиасообщения с США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!