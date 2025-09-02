Путин поддержал братскую Сербию и Вучича в трудный час

Президент России Владимир Путин помог братскому народу в тяжелый период. На встрече в Пекине 2 сентября он заявил сербскому лидеру Александру Вучичу, что уважает независимый политический курс Белграда и рассчитывает на укрепление отношений между странами. Как объяснила URA.RU доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко, Сербия уже долгое время «расплачивается» за такую позицию протестами и давлением со стороны Евросоюза, но Путин показал, что это верное решение.
В начале встречи Путин вспомнил прошлый разговор с Вучичем в Москве 9 мая. Теперь они вместе примут участие в торжествах в Пекине 3 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
«Наше стратегическое партнерство — взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии. <...> Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, и по региональным делам», — заявил Путин.
В свою очередь Вучич на русском языке поблагодарил Путина «за уважение и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и за дружеское отношение к сербскому народу». Белграду важно сотрудничать с Москвой на «высоком уровне во всех областях», добавил он.
С начала конфликта на Украине Сербия «находится в очень трудной ситуации и под большим давлением», сказал Вучич. Он отметил, что Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела никаких санкций против России. «Мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», — заверил Вучич.
Встреча Путина и Вучича прошла на фоне массовых протестов в Сербии. 31 августа в 95 городах на акции вышли около 104 тысяч человек. Вечером 1 сентября протестующие и сторонники оппозиции устроили массовую акцию протеста в Белграде, посвященную 10 месяцам, прошедшим после обрушения навеса на ж/д вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Колонна дошла до палаточного лагеря сторонников Вучича, который находится рядом с президентской администрацией.
Минюст Сербии называл беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа говорил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в стране.
Протесты в Сербии, вероятнее всего, организуются извне, Путину важно было публично поддержать дружественную страну, считает политолог Евгения Войко. «В Сербии последние месяцы идет сложный внутриполитический процесс: постоянные протесты, отставки. Вучич тоже находится под очень серьезным внутренним и внешнем давлением, — пояснила аналитик. —
Сербов заставляют присоединиться к русофобской линии, но Белград держится. В таких условиях Путину было важно показать всем, на камеру, что Сербия не зря выбрала такой курс”.
В то же время Сербия сознательно сближается со странами ЕС, ведет евроинтеграцию, но Белград не намерен разрывать экономические связи с Россией, — в этом и заключается нейтралитет страны, продолжила Войко. Москва понимает и принимает эту позицию, чего нельзя сказать о Брюсселе, который, например, всячески подстрекает Белград ввести санкции и отказаться от российских энергоносителей, добавила эксперт. Путин и Вучич подтвердили в Пекине, что никаких отклонений в российско-сербских отношениях нет, страны продолжат сотрудничество, несмотря на внешние вызовы, резюмировала политолог.
