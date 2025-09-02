Бастрыкин ищет виноватых в нападении бойцовых собак на ветерана СВО в Перми

Александру Бастрыкину представят детали уголовного дела
Александру Бастрыкину представят детали уголовного дела

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении бойцовых собак на ветерана СВО в Перми. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело, передает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале ведомства.

Пострадавший ветеран Андрей Старков сообщил URA.RU, что инцидент произошел утром 25 мая. По его словам, владельцем собак является Александр Казаковцев, животные которого в апреле этого года атаковали сотрудника «Пермских моторов» возле проходной. Заводчик собак заявил агентству, что не видит смысла обсуждать случившееся. Он настаивает, что в тот день гулял с собаками не в общественном месте.

